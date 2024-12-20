Прага уже получила от застройщиков 1,8 миллиарда. Теперь этого же хотят Градец-Кралове и Оломоуц
11 января 2025
18:00
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Два года назад в столице были введены правила для застройщиков, которые предусматривают обязательство вносить средства на благоустройство. Если компания хочет строить, она должна также инвестировать в детские сады, тротуары или канализацию. Сотрудничество оказалось успешным, и теперь другие города хотели бы ввести так называемые взносы.
Чем крупнее проект, тем дороже он обходится муниципалитету. Если в муниципалитете строится несколько жилых домов, именно он соединяет их с остальной существующей застройкой, а также обеспечивает необходимое благоустройство. И все это стоит очень дорого. Поэтому сотрудничество между муниципалитетом и застройщиком перекладывает часть этих расходов на частную сторону, в то время как заранее определено, чего хочет муниципалитет. Это ложится в основу договора, по которому застройщик обязуется внести свой вклад, например, в строительство новой школы.
Оломоуц и Градец-Кралове также планируют ввести такие взносы. Цель состоит в том, чтобы установить четкие правила, которые будут применяться к проектам развития. «Прозрачность и предсказуемость облегчают планирование проектов и ускоряют процессы. Договоры контрибуции способствуют не только устойчивому развитию города, но и улучшению качества жизни жителей», — сказал в интервью CzechCrunch Лукаш Ржадек, заместитель мэра Градца-Кралове.
По его словам, каждое новое строительство создает нагрузку на инфраструктуру, и контракты являются отличным инструментом для обеспечения всего необходимого в населенном пункте. Согласно договору, застройщики либо вносят свой вклад, а город сам заботится о реализации, либо сами строят необходимую инфраструктуру.
«Это современный и справедливый инструмент, который честно делит расходы между городом и инвесторами. Эти правила уже стали стандартной и функциональной частью деловой среды, и Градец-Кралове не хочет оставаться в стороне», — добавляет депутат. Аналогичный план есть и в Оломоуце, где предложение находится на стадии внутренних переговоров.
Оба муниципалитета хотят следовать не только за Прагой, но и за другими городами, которые решили пойти по тому же пути. Ржичаны, Табор, Мнихово-Градиште, а в последние годы и такие города-учредители, как Брно, Йиглава, Пардубице или Либерец, имеют подобные документы. Во всех этих муниципалитетах за последний год также произошли изменения.
Изменился правовой режим документов: первоначально они были частными договорами. Согласно новому Закону о строительстве, теперь это договоры планирования с публично-правовым характером. Это означает, в частности, что непредвиденные обстоятельства принимаются во внимание строительным органом и рассматриваются как один из инструментов территориального планирования.
Оломоуц и Градец-Кралове также планируют ввести такие взносы. Цель состоит в том, чтобы установить четкие правила, которые будут применяться к проектам развития. «Прозрачность и предсказуемость облегчают планирование проектов и ускоряют процессы. Договоры контрибуции способствуют не только устойчивому развитию города, но и улучшению качества жизни жителей», — сказал в интервью CzechCrunch Лукаш Ржадек, заместитель мэра Градца-Кралове.
По его словам, каждое новое строительство создает нагрузку на инфраструктуру, и контракты являются отличным инструментом для обеспечения всего необходимого в населенном пункте. Согласно договору, застройщики либо вносят свой вклад, а город сам заботится о реализации, либо сами строят необходимую инфраструктуру.
«Это современный и справедливый инструмент, который честно делит расходы между городом и инвесторами. Эти правила уже стали стандартной и функциональной частью деловой среды, и Градец-Кралове не хочет оставаться в стороне», — добавляет депутат. Аналогичный план есть и в Оломоуце, где предложение находится на стадии внутренних переговоров.
Оба муниципалитета хотят следовать не только за Прагой, но и за другими городами, которые решили пойти по тому же пути. Ржичаны, Табор, Мнихово-Градиште, а в последние годы и такие города-учредители, как Брно, Йиглава, Пардубице или Либерец, имеют подобные документы. Во всех этих муниципалитетах за последний год также произошли изменения.
Изменился правовой режим документов: первоначально они были частными договорами. Согласно новому Закону о строительстве, теперь это договоры планирования с публично-правовым характером. Это означает, в частности, что непредвиденные обстоятельства принимаются во внимание строительным органом и рассматриваются как один из инструментов территориального планирования.
С момента утверждения правил в 2022 году столица заключила в общей сложности шесть договоров с общей суммой исполнения 1,8 миллиарда крон. Например, сразу же в 2022 году был заключен контракт с Sekyra Group на застройку Роханского острова. За него Прага и муниципальный район получили в свою казну 560 миллионов крон. Большая часть этих денег должна пойти на строительство парка и новой школы в этом районе.
В прошлом году были заключены договоры о пожертвованиях на несколько сотен миллионов крон.
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