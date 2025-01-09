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В Праге открылся новый офисный и коворкинг-центр на площади Республики

Новости 420on
25 января 2025
18:00
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Девелопер Crestyl построил современное торгово-офисное пространство рядом с универмагом «Котва» в историческом здании 1905 года, которое теперь займет новый коворкинг-центр компании Scott.Weber Workspace, арендовавшей здесь более 4 000 кв. м.
Это крупное расширение было осуществлено консалтинговой компанией Prochazka & Partners, специализирующейся на коммерческой недвижимости.

«Здание NR7 — это уникальное и привлекательное здание в самом центре Праги. Сочетание исторического здания и полностью современной реконструкции придает этому зданию уникальный genius loci. Я верю, что оно станет одним из флагманов Scott.Weber Workspace», — добавляет Радек Прохазка, управляющий партнер Prochazka & Partners.

Проект на площади Республики 7 предлагает более 90 офисов с количеством рабочих мест от 3 до 50. «Это lifestyle-центр, где наши клиенты смогут насладиться не только прекрасно оборудованными рабочими местами и фитнес- и велнес-зонами, но и превосходными услугами шеф-повара, парикмахера или массажиста», — говорит Адам Звада, основатель и генеральный директор Scott.Weber Workspace.

«Scott.Weber Workspace — наш близкий деловой партнер в этой области, и мы полностью доверяем их видению концепции коворкинг-пространства. Поэтому мы очень рады, что благодаря отличному сотрудничеству с Prochazka & Partners она появится и в проекте NR7», — добавил Саймон Джонсон, генеральный директор Crestyl.
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