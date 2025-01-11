Penta и EPD планируют строительство 100 квартир в пражском районе Велеславин
29 января 2025
08:00
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Инвестиционная компания Penta и новая девелоперская группа Engine Prague Development (EPD) построят 100 квартир и 30 таунхаусов в пражском районе Велеславин за 2 миллиарда крон. EPD была основана Радеком Покорным из BPD Group.
Проект Nový Veleslavín будет расположен в непосредственной близости от Велеславинского замка. Ранее Penta и BPD также построили в этом районе проект Maisons Ořechovka.
«Прага 6 — чрезвычайно привлекательная территория. Мы искали новые возможности для развития, и Радек Покорный владеет или является совладельцем ряда интересных проектов, которые идеально вписываются в наши планы. У нас сильная финансовая база и опытная команда, поэтому сотрудничество имеет смысл», — сказал Давид Мусил, глава Penta Real Estate в Чешской Республике.
Группа владеет участком между Оржеховкой и Велеславином с 2018 года. Муниципальная компания SNEO, единственным акционером которой является Прага 6, продала землю компании DRA Development, входящей в группу Penta. Участок был частью проекта жилищного строительства, ранее запланированного мэрией. Первоначально согласованная цена в 436 миллионов крон была впоследствии снижена до 402 миллионов крон из-за требований о реституции по решению тогдашнего совета директоров компании.
«Прага 6 — чрезвычайно привлекательная территория. Мы искали новые возможности для развития, и Радек Покорный владеет или является совладельцем ряда интересных проектов, которые идеально вписываются в наши планы. У нас сильная финансовая база и опытная команда, поэтому сотрудничество имеет смысл», — сказал Давид Мусил, глава Penta Real Estate в Чешской Республике.
Группа владеет участком между Оржеховкой и Велеславином с 2018 года. Муниципальная компания SNEO, единственным акционером которой является Прага 6, продала землю компании DRA Development, входящей в группу Penta. Участок был частью проекта жилищного строительства, ранее запланированного мэрией. Первоначально согласованная цена в 436 миллионов крон была впоследствии снижена до 402 миллионов крон из-за требований о реституции по решению тогдашнего совета директоров компании.
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