Легендарный торговый центр Kotva ждет глобальная реконструкция

Знаковый универмаг Kotva в центре Праги начнут перестраивать в конце этого года. После завершения реконструкции нижние этажи пятиэтажного здания будут использоваться для розничной торговли. Верхние этажи будут отданы под офисы, а на последнем этаже разместятся рестораны. Инвестиции обойдутся в 1 миллиард крон. В понедельник, 10 февраля, Kotva отмечает 50 лет со дня своего открытия.



Владельцем Kotva является компания Generali Real Estate, входящая в итальянский финансово-страховой холдинг Generali. Итальянцы купили ТЦ пять лет назад у отечественной риелторской группы PSN. С тех пор Generali и ее партнеры готовили планы по редевелопменту легендарного объекта.



Kotva окончательно закрылась для посетителей в конце января 2024 года, до начала реконструкции. В долгую подготовку к реконструкции вмешалась не только пандемия ковида, но и то, что Kotva является зданием, внесенным в список памятников архитектуры. Работа осложняется еще и тем, что во время реконструкции из облицовки и изоляции Kotva придется удалить асбест, вызывающий рак.



На реконструкцию нижних этажей потребуется не менее миллиарда крон.



«Условием авторов здания было то, что характер торговой части должен остаться в своем первоначальном открытом виде, а не, например, в виде закрытых магазинов, как в обычных торговых центрах», — сказал источник.



За последние три десятилетия Kotva столкнулась со сложными отношениями между собственниками, а с 2007 года — с сильной конкуренцией со стороны торгового центра Palladium, расположенного напротив.



Generali сотрудничает с иностранными архитекторами, чтобы сделать Kotva привлекательной для покупателей в ее новом виде. Преобразование верхних этажей в офисы стало результатом опыта прошлых десятилетий, когда клиентов было трудно поднять наверх.



«Компания Generali разработала сильное видение и заинтересована в реализации уникальной концепции коммерческой галереи, такой как Galerie Lafayette в Париже или Selfrigdes в Лондоне. Праге не хватает такой концепции. Прага заслуживает роскошных магазинов и мировых брендов под одной крышей», — прокомментировала Зденка Клапалова, директор консалтинговой компании Knight Frank, специализирующейся на недвижимости.



Kotva — это уникальное и неповторимое здание, качественное и оригинальное по архитектуре. Универмаг Kotva расположен на видном месте в центре города и имеет свою историческую ценность. Это не простое помещение. План этажа состоит из взаимосвязанных шестиугольников. Все здание требует серьезной модернизации и прежде всего хорошо продуманной концепции, говорит Клапалова из Knight Frank.



Из универмагов, открывшихся до 1989 года, крупной реконструкции также подвергся Máj на улице Národní třída в Праге 1. Однако некоторые представители общественности и эксперты были смущены новым обликом здания, которое было реконструировано с упором на развлечения.