Строительство квартир в Праге оживилось. Но влияние на цены будет ограниченным

Цены на новые квартиры настолько высоки, что даже средний класс испытывает проблемы с их приобретением. По мнению экспертов, один год усиленного строительства на это принципиально не повлияет.



Согласно последним данным Чешского статистического управления, в прошлом году в Праге было начато строительство 8 191 квартиры. Управление отслеживает эту статистику уже 18 лет. За это время застройщики начали строить больше квартир только в 2021 году, когда их было 9 446.



Национальная статистика не столь оптимистична. Приблизительно 36 500 квартир в прошлом году соответствуют стандарту последних лет. Однако Прага — ключевой город на рынке недвижимости. Ежеквартально здесь продается примерно две трети всех квартир. Таким образом, столица оказывает сильное влияние на данные о средних ценах и настроения покупателей и застройщиков.



Увеличение числа начатых строительств — безусловно, положительная новость, она должна оказать определенное влияние на рынок. Однако в то же время невозможно оценить, насколько сильного влияния на дальнейшее развитие цен на недвижимость можно ожидать.



Разворот тенденции строительства должен помочь сдержать рост стоимости. Однако вопрос заключается в динамике спроса на квартиры. По мнению экспертов, сегодня он неустойчиво высок, но может сохраняться еще долгое время.



Другие экономисты не прогнозируют немедленного влияния на темпы роста цен на жилье. Это связано лишь с тем, что застройщики в своем ценообразовании опираются на оценки развития рынка и уже учли прошлогодние данные. Несмотря на это, цены на столичные новостройки в прошлом году выросли на 7%, а средняя 70-метровая квартира в объявлениях стоит почти 11,5 миллиона крон.



Цены отреагируют замедлением своего роста только на возможное увеличение количества готовых квартир.



Более того, чтобы сделать столичные квартиры более доступными, их придется строить долгое время такими темпами. Экспертные оценки говорили о потребности как минимум в 8 000-15 000 новых квартир в год. Однако стандартно начали строить от 4 500 до 6 500 квартир.



Единовременное увеличение количества вводимого жилья в Праге ничего не даст ни для доступности жилья, ни для цен на него. Если сопоставить объемы строительства за последние годы и рост населения Праги, становится очевидным, что нехватка квартир исчисляется десятками тысяч.



Более того, застройщики отмечают, что нынешние показатели не являются новым стандартом. Строятся только отложенные проекты, которые ждали оживления спроса, затухающего из-за снижения доступности ипотеки.



Так было в прошлом году. В этом году высокий интерес покупателей должен сохраниться, что в свою очередь подтолкнет цены вверх. Кроме того, к обычным людям, ищущим жилье, присоединились корпоративные и фондовые инвесторы.



Есть опасения, что «голод» в отношении жилых и инвестиционных квартир в столице настолько велик, что даже прошлогоднее положительное развитие жилищного строительства не остановит и не замедлит рост цен на квартиры.