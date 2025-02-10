Квартиры и дома в Чехии подорожали, но люди продолжают их покупать

Рынок недвижимости в Чехии в прошлом году продолжил свой уверенный рост. В целом продажи недвижимости выросли на 34 процента, а новостройки — на 51 процент. Было продано менее 3 000 старых квартир и около 1 500 новостроек.



Рынок продолжает относительно быстро возвращаться к докризисным значениям после очень сильного роста активности в 2023 году, согласно статистике Чешской банковской ассоциации (CBA) и Flat Zone.



«На протяжении большей части 2024 года мы наблюдали постоянный рост активности продаж во всех сегментах. В случае с новыми квартирами количество проданных квартир было даже вторым по величине за последние 15 лет», — говорит управляющий директор Flat Zone Милан Рочек.



По словам Вита Соурала, управляющего директора Flat Zone, этот год также должен быть богат на продажи новых квартир. «В последние два года каждый квартал продажи новых квартир росли. В этом году мы ожидаем аналогичного развития событий. По нашим прогнозам, будет продано около семи тысяч новых квартир», — сказал он в интервью CBA Focus.



Активность на рынке недвижимости обусловлена Прагой



Наибольший объем продаж уже долгое время приходится на Прагу и Центральночешский край. На старые квартиры в этих двух регионах приходится 39 процентов всех сделок, а на новые квартиры — 60 процентов всех продаж.



«В столице, Брно и Среднечешском крае спрос уже давно опережает предложение. До сих пор сохраняется ситуация, когда в местах с наибольшим спросом строительство новых квартир совершенно недостаточно, и рост цен в этих местах самый высокий», — говорит Милан Рочек.



В среднем цены на недвижимость в прошлом году выросли на 10,7 процента. Цены на старое жилье выросли на 10 процентов в целом по стране, на столько же в регионах и в Праге — на 18 процентов по сравнению с прошлым годом. Цены на новостройки росли медленнее — в среднем на восемь процентов, а в столице — на девять процентов.



«Хотя динамика роста цен была ниже, чем в годы перед последним кризисом 2022 года, рост цен, особенно на старые сборные квартиры, неоправданно высок по сравнению с ценами на новые квартиры. Цены уже давно тянут вверх Прага, Брно, Среднечешский край и региональные города. В Праге цены на старые квартиры все еще в четыре раза выше, чем, например, в регионах Усти-над-Лабем или Карловы Вары», — добавляет эксперт по недвижимости Милан Рочек.



По мнению эксперта по недвижимости Милана Рочека, значительный рост цен на недвижимость, особенно в Праге, в основном связан с нехваткой новых квартир в этом месте. «Старая и новая недвижимость — это соединенные сосуды. Чем больше нехватка новых квартир, тем больший эффект испытывают старые сборные дома. Наоборот, если бы их было больше, годовой рост в столице не был бы таким высоким, как в других регионах», — говорит управляющий директор Flat Zone.



По словам Вита Сурала, объем предложения в столице находится на уровне среднего долгосрочного показателя. «В Праге все предложение квартир, а это более 5 000 единиц, будет распродано за 9 месяцев года, и около 7 000 квартир будет предложено заново», — пояснил эксперт.



Ипотека будет расти



Вместе с активностью, которая начала расти в прошлом году на рынке недвижимости, значительно оживился и рынок ипотеки. В 2024 году наблюдается значительный рост объема новых ипотечных кредитов без рефинансирования (+83 % по сравнению с прошлым годом). Однако этот рост также отражает два слабых предыдущих года.



Однако, согласно прогнозу CBA, развитие событий в последние месяцы предполагает дальнейший рост. В этом году рост новых ипотечных кредитов может составить до 17 %.



«Мы основываем наш прогноз на том, как развивались последние месяцы. Обычно декабрь, январь и февраль являются более слабыми месяцами с точки зрения объема новых ипотечных кредитов. Но мы видим, что сейчас они растут. Если такая динамика ипотечного рынка сохранится, то мы можем рассчитывать на общий рост в этом году», — сказал Яромир Шиндел , главный экономист Чешской банковской ассоциации.



«Мы ожидаем, что клиентов, которые захотят осуществить свою мечту о собственном жилье и купить недвижимость, станет на 10-15 процентов больше» — Мартин Вашек, глава ČSOB Hypoteční banka и Stavební spořitelna, также подтвердил свой прогноз для всего рынка.



Средний размер ипотечного кредита становится все больше из-за стремительного роста цен на недвижимость. К концу года он достиг 3,92 млн чешских крон и в настоящее время это на треть больше, чем в 2020 году. Поэтому домохозяйствам приходится тратить все большую часть своего ежемесячного дохода на погашение ипотеки.



«Доступность жилья в Чешской Республике продолжает сталкиваться с проблемами из-за высоких цен на недвижимость, медленного завершения строительства новых квартир и растущих ипотечных платежей. Я бы также добавил к этому неразвитый рынок капитала и медленный потенциал роста экономики, что отражается в низком росте располагаемых доходов населения — самом медленном в регионе в прошлом году», — говорит Яромир Шиндел, главный экономист Чешской банковской ассоциации.



По сравнению с 2015 годом недвижимость подорожала на 123 процента, в то время как доходы населения выросли на 83 процента. По мнению экспертов Чешской банковской ассоциации, имеющиеся данные на 2024 год предполагают дальнейшее увеличение этой диспропорции на 2,4 процента в первые три квартала.



Рынок аренды также начинает играть все более значительную роль в вопросе доступности жилья, поскольку он начал расти как по объему, так и по цене в результате снижения доступности жилья для собственников.



С 2015 года арендная плата в Чешской Республике выросла в среднем более чем на 80 процентов.

Самые высокие арендные ставки по-прежнему остаются в столице, где средняя стоимость аренды в престижных районах превышает 40 000 чешских крон в месяц. С другой стороны, по данным Flat Zone, меньше всего сегодня платят арендаторы в регионе Усти-над-Лабем, где средняя стоимость аренды квартиры составляет около 10 000 чешских крон.