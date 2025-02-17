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Застройщики завершают строительство 60арендных квартир в центре Праги

Новости 420on
6 марта 2025
18:00
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Застройщики завершили строительство 64 новых квартир в Старом городе Праги. Новые здания здесь не строились уже давно, потому что строительство в центре города часто осложняется сложными изменениями в планах зонирования, сопротивлением жителей или вмешательством защитников памятников. Новые квартиры построены исключительно для сдачи в аренду, а не для продажи.
На улице между Гаштальской площадью и больницей Na Františku подразделение недвижимости банка Creditas одобрило строительство 27 квартир в резиденции U Milosrdných. Помимо квартир, шестиэтажное здание стоимостью более 1 миллиарда крон включает в себя два коммерческих помещения, подземные гаражи и подвалы. Автор проекта — архитектор Зденек Франек, по проекту которого на этом месте должен был быть построен скандальный дом, получивший прозвище «зефир». Свое название он получил благодаря бело-розовому фасаду, но после волны критики проект был изменен. По словам генерального директора Creditas Real Estate Йиржи Вайнера, работа над новым проектом велась в общей сложности 25 лет. 

«Строительство даже обычного дома в Праге — дело долгое, но строительство в Старом городе, то есть в историческом центре, является чрезвычайно сложным с точки зрения получения разрешений», — добавил он. В связи с местоположением стоимость аренды в Rezidence U Milosrdných начинается от 45 000  крон в месяц, что примерно в два раза выше средней стоимости аренды в Праге. В аренду предлагаются квартиры от 2+kk до 4+kk.

Компания Zeitgeist Asset Management построила арендные квартиры на улице Karolíny Světlé. В результате реконструкции двух соседних пятиэтажных жилых домов и одного четырехэтажного здания появилось 37 современных квартир. На улице также будут созданы четыре помещения под магазины и сервисы, а жители смогут пользоваться частным садом во дворе. После завершения реконструкции стоимость проекта составит почти 1 миллиард крон. Арендная плата начинается от 22 000 крон в месяц.
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