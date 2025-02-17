Застройщики завершают строительство 60арендных квартир в центре Праги

На улице между Гаштальской площадью и больницей Na Františku подразделение недвижимости банка Creditas одобрило строительство 27 квартир в резиденции U Milosrdných. Помимо квартир, шестиэтажное здание стоимостью более 1 миллиарда крон включает в себя два коммерческих помещения, подземные гаражи и подвалы. Автор проекта — архитектор Зденек Франек, по проекту которого на этом месте должен был быть построен скандальный дом, получивший прозвище «зефир». Свое название он получил благодаря бело-розовому фасаду, но после волны критики проект был изменен. По словам генерального директора Creditas Real Estate Йиржи Вайнера, работа над новым проектом велась в общей сложности 25 лет.





«Строительство даже обычного дома в Праге — дело долгое, но строительство в Старом городе, то есть в историческом центре, является чрезвычайно сложным с точки зрения получения разрешений», — добавил он. В связи с местоположением стоимость аренды в Rezidence U Milosrdných начинается от 45 000 крон в месяц, что примерно в два раза выше средней стоимости аренды в Праге. В аренду предлагаются квартиры от 2+kk до 4+kk.





Компания Zeitgeist Asset Management построила арендные квартиры на улице Karolíny Světlé. В результате реконструкции двух соседних пятиэтажных жилых домов и одного четырехэтажного здания появилось 37 современных квартир. На улице также будут созданы четыре помещения под магазины и сервисы, а жители смогут пользоваться частным садом во дворе. После завершения реконструкции стоимость проекта составит почти 1 миллиард крон. Арендная плата начинается от 22 000 крон в месяц.