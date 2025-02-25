Компания KKCG покупает землю в пражском районе Суходол и готовит почву для гигантского проекта

Группа KKCG сосредоточилась на консолидации земель в пражском Сухдоле, а именно в районе Новый Седлец. В прошлом году группа купила еще 3,5 гектара земли в прибыльной части Праги за сотни миллионов и теперь контролирует более 13 гектаров земли.



Здесь планируется строительство квартир и зданий для отдыха, что должно стать крупнейшим девелоперским проектом KKCG на сегодняшний день. Однако реализация проекта зависит от изменения плана зонирования, что может занять несколько лет. Если все пройдет гладко, первые строительные работы могут начаться до конца 2030 года.