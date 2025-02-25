Компания KKCG покупает землю в пражском районе Суходол и готовит почву для гигантского проекта
17 марта 2025
14:00
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Группа KKCG, которая принадлежит чешскому миллиардеру Карелу Комареку, готовит свой самый крупный девелоперский проект на сегодняшний день.
Группа KKCG сосредоточилась на консолидации земель в пражском Сухдоле, а именно в районе Новый Седлец. В прошлом году группа купила еще 3,5 гектара земли в прибыльной части Праги за сотни миллионов и теперь контролирует более 13 гектаров земли.
Здесь планируется строительство квартир и зданий для отдыха, что должно стать крупнейшим девелоперским проектом KKCG на сегодняшний день. Однако реализация проекта зависит от изменения плана зонирования, что может занять несколько лет. Если все пройдет гладко, первые строительные работы могут начаться до конца 2030 года.
Здесь планируется строительство квартир и зданий для отдыха, что должно стать крупнейшим девелоперским проектом KKCG на сегодняшний день. Однако реализация проекта зависит от изменения плана зонирования, что может занять несколько лет. Если все пройдет гладко, первые строительные работы могут начаться до конца 2030 года.
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