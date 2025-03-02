Исторический центр Праги переживает необычайно активное строительство. Привлекаются и люксовые бренды

Реконструкция бывшего отеля InterContinental в Праге подходит к концу. В нем появятся торговые площади для люксовых брендов.



Этот год является довольно исключительным по количеству проектов в историческом центре Праги.



«Построить даже обычный дом в Праге — дело долгое, а строить в Старом городе, то есть в историческом центре, крайне сложно с точки зрения получения разрешений», — рассказал о причинах осторожного отношения инвесторов к этому месту Йиржи Вейнар, генеральный директор Creditas Real Estate.



В этом году компания одобрила объект на улице U Milosrdných. Он разрабатывался 25 лет и в прошлом был наиболее заметен общественности благодаря своему неоднозначному дизайну, за что и получил название Maršmeloun. После резкой критики и неодобрения со стороны властей дом в итоге приобрел более традиционный вид.



Creditas Real Estate занимается сдачей в аренду жилья, состоящего из 27 квартир. Она ориентирована на более обеспеченных клиентов. Самая дешевая аренда здесь составляет 45 000 крон в месяц.



Чуть более доступное жилье предлагает проект, созданный путем реконструкции нескольких доходных домов на улице Karoliny Světlé рядом с набережной Сметаны. Компания Zeitgeist Asset Management предлагает здесь в общей сложности 37 квартир, стоимость аренды которых начинается от 22 000 чешских крон в месяц. В отличие от резиденции «У Милосрдных», где нет квартир меньше двухкомнатных, за эту цену арендаторы могут получить однокомнатные квартиры.



«Нашей целью было сохранить аутентичную атмосферу места и в то же время создать обстановку, которая особенно понравится арендаторам, ищущим долгосрочное жилье премиум-класса в центре города», — говорит Петер Ноацк, генеральный директор компании Zeitgeist Asset Management.



Стимул для ритейла

По мнению экспертов, новая застройка в центре города способствует не только привлечению долгосрочных арендаторов в этот район, но и развитию местного рынка розничной торговли. Этому будут способствовать два объекта на улице Pařížská.



В апреле инвестиционная фирма R2G, за которой стоят чешские миллиардеры Олдржих Шлемр, Павел Баудиш и Эдуард Кучера, откроет обновленный отель InterContinental, теперь под новым названием Fairmont Golden Prague, который предложит 1 200 метров торговых площадей. В то же время компания Kaprain Real Estate в текущем году завершит строительство 19 квартир и 1 000 кв. м торговых площадей в проекте Pařížská 25.



Он был ориентирован в основном на премиальные бренды, которые в итоге удалось привлечь. «Высокий спрос на люксовые бренды на улице Pařížská подчеркивает ее неизменную привлекательность как ведущего места для шопинга класса люкс в Центральной и Восточной Европе», — говорит Ян Котрбачек, руководитель группы по аренде торговых помещений компании Cushman & Wakefield.



По его словам, на улице Pařížská появится рекордное количество магазинов класса люкс. На данный момент известно, что семь из них заняли площади в вышеупомянутом Fairmont. Среди них — ювелирный ритейлер Grenardi, модный бренд Max Mara также откроет здесь свой флагманский магазин.