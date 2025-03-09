Получить ипотеку становится проблемой даже за пределами Праги

Ян Грубы, глава чешского отделения агентства недвижимости RE/MAX, некоторое время назад говорил о том, что столичные квартиры по карману только тем, кто зарабатывает выше среднего. «В основном это высокооплачиваемые менеджеры, владельцы компаний или иностранцы, у которых здесь есть работа», — сказал он в интервью Novinky.



Текущие данные показывают, что проблема начинает ощущаться и за пределами Праги. Среднего дохода по стране в четвертом квартале прошлого года не хватило бы на покупку квартиры для семьи в большинстве региональных городов.



В то время как Чешский национальный банк отменил большинство лимитов, ограничивавших рынок в 2022 году, банки применяют собственные правила для оценки кредитоспособности заявителей.



Например, они проверяют, не будет ли ежемесячный платеж составлять слишком большую долю чистого дохода клиента. «Большинство банков держат этот показатель на уровне 50-55 процентов, — говорит Милан Рочек, управляющий директор компании Flat Zone, чьи ценовые карты используют банки.



На практике это означает, что для покупки трехкомнатной квартиры площадью 75 кв. м в большинстве региональных городов для получения 30-летней ипотеки на 80% от стоимости жилья необходим чистый доход более 40 000 чешских крон. В Праге — даже более 87 тысяч. Чистая месячная зарплата, соответствующая средней зарплате в конце прошлого года, составляет чуть меньше 39 000 чешских крон.



Таким образом, если бы человек захотел купить данную квартиру, например, чтобы избежать необходимости переезда при создании семьи, он не смог бы пройти через банковские требования. А в Праге, например, даже семейная пара не сможет приобрести такую большую квартиру. У нее будет шанс, только если сложить две средние пражские зарплаты. Средняя зарплата в столице значительно выше, чем в среднем по стране. В пересчете на чистую зарплату это примерно 46 500 чешских крон в месяц.



Расчеты упрощены и предполагают, в частности, средние процентные ставки. Поэтому данные используются в основном для того, чтобы дать представление о том, насколько сложно позволить себе купить квартиру.



Среди городов, где человеку легче купить трехкомнатную квартиру за среднюю зарплату, — Карловы Вары, Усти-над-Лабем и Острава. Это центры так называемых структурно неблагополучных регионов. В этих регионах рынок труда претерпевает изменения в связи с сокращением добычи угля. Экономика этих регионов базировалась на ней на протяжении десятилетий.



«Самая высокая доступность жилья — в региональных городах на периферии интересов людей, — говорит Рочек. Спрос в этих местах слабый, что сдерживает рост цен».



В ближайшие месяцы доступ к недорогому жилью может еще больше ухудшиться. И это несмотря на продолжающееся удешевление ипотеки.



«Падение процентных ставок положительно сказывается на бюджетах домохозяйств, но это лишь частично, примерно на две трети, компенсирует влияние увеличения средней суммы ипотечного кредита», — говорит Яромир Шиндел, главный экономист Чешской банковской ассоциации.



На среднюю сумму ипотеки влияет, в частности, рост цен на квартиры. В этом году эта тенденция сохранится. По мнению экспертов, в течение всего года она будет колебаться в пределах пяти-десяти процентов.