Петр Келлнер-младший купил три квартиры в Праге. За 280 миллионов крон

В конце января на пражском рынке недвижимости произошла необычная сделка. Петр Келлнер-младший приобрел комплекс недвижимости в элитной резиденции, расположенной в центре Праги, недалеко от Бетлемске намести.



Всего он приобрел три объекта недвижимости у компании Českomoravská Properties миллиардера Карела Пражака, владеющего инвестиционной группой Kaprain, за более чем 280 миллионов чешских крон. Это следует из договора о передаче, который находится в кадастре недвижимости. Келлнер заплатил 65,4 млн чешских крон за блок А, 15,8 млн чешских крон за блок В и 199 млн чешских крон за последний блок.



«Мы не комментируем индивидуальные продажи или аренду недвижимости конечным клиентам. В данном случае мы не сделаем исключения», — заявил Ондржей Пехар, представитель группы Kaprain в СМИ.



По данным motejlekskocdopole.com, сделка является частью урегулирования имущественного вопроса между наследниками покойного Петера Келлнера, трагически погибшего при крушении вертолета в горах Аляски.



«В первую очередь речь идет о пентхаусе, занимающем три верхних этажа исторического дома», — говорится на сайте.



Келлнер, основатель и главный акционер группы PPF, остался с большим состоянием. Тридцатитрехлетний Петр Келлнер решил продать свою 10-процентную долю в PPF Group и сейчас ведет переговоры с семьей Ренаты Келлнер об условиях финансового урегулирования, как ранее сообщал SZ Byznys.



Пехар не стал комментировать, является ли продажа недвижимости частью мирового соглашения. Томаш Перман, пресс-секретарь семейного холдинга Amalar, ответил аналогичным образом. Компания Amalar принадлежит Ренате Келлнеровой и ее дочерям Анне, Марии Изабелле и Ларе.



Это беспрецедентная сделка на рынке недвижимости. «Согласно общедоступным данным, ни одна квартира в Чехии не была продана за сумму большую, чем 280 миллионов чешских крон за вышеупомянутую резиденцию. Эту продажу можно считать рекордной на рынке жилья», — комментирует Филипп Шейвл, управляющий партнер агентства недвижимости Philip & Frank. Ведь несколько лет назад пентхаус, о котором идет речь, был продан примерно за 250 миллионов чешских крон.



Весь комплекс был удостоен приза за лучший жилой комплекс года. Среди владельцев других квартир есть, например, бывший хоккеист и многолетний игрок клуба НХЛ «Нью-Джерси Девилз» Патрик Элиаш.



«В Чехии ежегодно продается лишь около десяти-пятнадцати квартир по цене выше 30 миллионов чешских крон», — говорит Радек Шитера, основатель сайта Valuo.cz, описывая рынок элитного жилья.



Цены на самые роскошные квартиры в последние годы составляют около 100 миллионов чешских крон.



В этом году квартира площадью около 403 кв. м в проекте Vila Belaire в Праге 5 была продана за 96,8 млн крон, квартира площадью 282кв. м в Малой Стране Праги была продана за 89 млн крон, и столько же владелец заплатил за двухуровневую квартиру в Йозефове площадью около 250 кв. м.



В выборку вошла квартира площадью почти 350 кв. м в проекте Marina Island за 97 млн чешских крон, а за квартиру площадью 212 кв. м с гаражом на улице Корженского в пражском районе Смихов покупателю пришлось заплатить 88 млн чешских крон.



На рынке элитных квартир доминирует Прага. «Интерес к элитной недвижимости остается относительно стабильным, несмотря на небольшое охлаждение рынка», — говорит Шейвл. По его словам, самые дорогие объекты используются в основном для собственного пользования покупателей, которые заботятся о своем комфорте.



Ян Адамек, владелец агентства недвижимости Jan Reality, считает так же. «Интерес стабильно довольно высок. Для состоятельных клиентов экономическая ситуация, инфляция, Трамп и тому подобное ничего не меняют». По его словам, цены на действительно роскошные квартиры варьируются от 350 000 за квадратный метр и выше.