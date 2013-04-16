Sekyra Group продолжает строительство на Роганском острове в Праге. Цены на квартиры — 200 000 крон за метр

«В основном это сочетание офисных и жилых зданий, здесь около 530 квартир и 17 000 кв. метров офисов», — рассказал генеральный директор Sekyra Group Леош Андерле в интервью SZ Byznys.



В рамках этой фазы проекта компания планирует ввести в эксплуатацию около половины строящихся квартир в течение ближайшего квартала. «Они будут продаваться по цене чуть выше 200 000 крон за квадратный метр», — сказал он.



Часть квартир будет сдаваться в аренду



По его словам, часть построенных квартир будет приобретена институциональным инвестором, который затем предложит их в аренду. Стоимость всего проекта составит 25 миллиардов крон.



«Это будет около 130 квартир, которые приобретет корпорация. Однако говорить о конкретной компании пока преждевременно. Соглашение еще не подписано», — сказал Андерле, добавив, что распределение строительства между собственным и арендным жильем стало обычной практикой в новых проектах.



«Арендное жилье находится на подъеме, и я думаю, что в будущем оно продолжит играть значительную роль на рынке», — добавил он.



Новое жилье во второй фазе проекта будет дополнено тремя офисными зданиями, которые расположатся вдоль Роганской набережной. Здания будут построены, несмотря на то, что математика большинства подобных проектов сегодня не выгодна инвесторам.



«В связи с ростом стоимости строительства и увеличением процентных ставок рынок офисных зданий сильно охладился. Наше преимущество в том, что мы находимся в центральных районах и работаем над проектами, которые позволяют нам размещать большие здания, — объясняет Леош Андерле. — Крупные компании проявляют особый интерес к этим зданиям, поскольку хотят использовать их в качестве новых штаб-квартир».



«С другой стороны, я считаю, что офисный рынок будет работать и на более мелких арендаторов. Арендная плата растет, а процентные ставки постепенно снижаются. Я бы сказал, что рынок постепенно оживает и на него вернется больше бизнеса, как это было в прошлые годы», — добавил он.



В настоящее время самые престижные офисные адреса в столице сдаются по цене около 30 евро (750 крон) за квадратный метр в месяц. Для сравнения, средняя арендная плата в Гамбурге (Германия) в конце прошлого года составляла около 35 евро за квадратный метр.



В настоящее время Sekyra Group строит офисы не только на Роганском острове, но и yf Смихове, где будет располагаться новая штаб-квартира Česká spořitelna.



