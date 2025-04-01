Мэрия Праги планирует построить тысячи муниципальных квартир

После многолетнего застоя Прага возвращается к активной роли в строительстве городского жилья. Приватизация после 1991 года сократила городской фонд более чем на 80% — с первоначального количества в 194 000 квартир до нынешних 31 000. Муниципальное руководство хочет снова увеличить количество квартир, чтобы обеспечить доступным арендным жильем людей, находящихся в трудном социальном положении, и представителей профессий, необходимых для функционирования мегаполиса. По словам Петра Главачека, заместителя мэра по территориальному развитию, в течение десяти лет будет построено до 8 000 новых городских квартир. Этот шаг предпринят в ответ на длительную неустойчивую ситуацию на пражском рынке жилья, где цены на недвижимость и арендная плата являются одними из самых высоких в Европе.





«Сегодня почти все согласны с тем, что отказ от строительства государственного жилья был большой ошибкой. Именно поэтому в 2020 году мы создали Пражскую девелоперскую компанию, которая в несколько раз увеличит фонд городского доступного арендного жилья, что в конечном итоге приведет к улучшению ситуации во всей Праге», — сказал Петр Главачек. В настоящее время около 500 квартир находятся в процессе получения разрешения на строительство, и еще тысячи находятся в стадии разработки. Среди первых проектов, которые могут получить разрешение на строительство уже в 2025 году, — Peroutkova в Праге 5 или Jalový dvůr в Нове-Дворы. «Конечно, доступность жилья не улучшится в одночасье, и пройдет несколько лет, прежде чем мы увидим ощутимые результаты. Но важно то, что после многих лет застоя Прага наконец-то встала на правильный путь», — добавил Петр Главачек.





Еще одной важной вехой стало утверждение изменений в плане зонирования в таких районах, как Пальмовка и Нове-Дворы, что позволит координировать их развитие на основе уже утвержденных исследований зонирования. Также было завершено детальное архитектурное исследование Влтавской филармонии. К концу 2024 года общая площадь земель, переданных в управление Пражской девелоперской компании, превысит 70 гектаров. В 2025 году начнется подготовка проектов, для которых были выбраны подрядчики. Продолжится интенсивная работа по согласованию и подготовке крупных территорий застройки, особенно в районах Нове-Дворы, Пальмовки и Дольни-Почернице, что станет возможным благодаря поправкам к плану зонирования, утвержденным в 2024 году. В третьем квартале 2025 года также будет подготовлено и представлено регулярное ежегодное обновление рыночной оценки портфеля земель, переданных в управление PDS.





Помимо новых планов жилищного строительства, город опубликовал обновленные аналитические документы по землепользованию, которые являются основным инструментом планирования землепользования. Документ, подготовленный Институтом планирования и развития столицы Праги. Прага (IPR) и одобрен городским советом. В нем представлен наиболее полный обзор состояния города. В документах подробно рассматриваются вопросы устойчивого развития, общественной инфраструктуры, транспорта, демографии и отношений между Прагой и Среднечешским краем.





По словам Петра Главачека, Прага и Среднечешский край представляют собой единое целое, которое необходимо рассматривать в комплексе. Например, на Прагу приходится четверть валового внутреннего продукта всей страны, и в ней работает каждый седьмой житель Чехии. К интересным статистическим данным относится, например, тот факт, что более половины домов в Праге не имеют даже трех этажей, а на долю автомобилей приходится лишь 23% всех поездок по городу.