Открылся Fairmont Golden Prague, бывший InterContinental

Отель был куплен в январе 2019 года миллиардерами Олдржихом Шлемром, Павлом Баудишем и Эдуардом Кучерой через инвестиционную компанию R2G. Сумма инвестиций, включая покупку отеля и его реконструкцию, составляет около десяти миллиардов крон. Отель станет долгосрочной инвестицией — владение им может продолжаться несколько поколений.





В настоящее время туристы могут посещать ресторан Zlatá Praha и бар Zlaté oko, а на следующей неделе будет открыт еще один ресторан или конференц-зал. Сейчас в комплексе имеется около 40 номеров, и все они уже заняты. Ожидается, что в следующем году средняя заполняемость составит около 80%. Средняя цена за номер в сутки составляет 600-700 евро (примерно от 15 000 до 17 500 крон).





Перед началом работ архитектурная команда ожидала, что здание будет находиться в плохом состоянии, но реальность оказалась гораздо хуже. Оригинальные художественные элементы также были сохранены, но их осталось не так много. Например, от деревянной скульптуры «Зачарованный лес» Мирослава Хейни сохранился только торс, остальные части были украдены и проданы. Из первоначальных шести колонн сохранились три.





Архитекторы тесно сотрудничали со стекольщиками и другими мастерами, и все элементы интерьера в отеле выполнены по индивидуальным заказам.





Отель InterContinental стал первым международным пятизвездочным отелем в бывшей Чехословакии. Он был построен в стиле брутализма в 1968-1974 годах. После приватизации в 1990-х годах сменил владельцев и подвергся постепенной реконструкции номеров, ресторанов, лобби и оздоровительного центра. За 50 лет в отеле побывало более четырех миллионов гостей.





Сеть Fairmont Hotels & Resorts управляет примерно 90 отелями по всему миру, включая знаменитую Plaza в Нью-Йорке и Savoy в Лондоне.