Прага просит принять закон, позволяющий регулировать аренду квартир через Airbnb

В Палате депутатов находится на рассмотрении проект изменения закона о предпринимательской деятельности, представленный Прагой, а также ожидается третье чтение правительственного законопроекта о туризме, в котором также решается эта проблема.



«Проблема касается центра города, поэтому есть попытки переложить ее на муниципалитеты. Из других городов мы узнали, что это может коснуться Ческого Крумлова или Карловых Вар. Других, пожалуй, нет. В Палате депутатов мы с некоторыми депутатами подготовили два поправки, направленные на перепрофилирование и предоставление права доступа к этим помещениям городским властям и строительным органам», — заявил председатель оппозиционной фракции Патрик Нахер.



Председатель комиссии по туризму Ян Вольф (KDU-ČSL) сообщил, что комиссия уже подготовила проект постановления, который будет регулировать краткосрочное проживание. Помимо многих других условий, в постановлении будет установлено, что одна квартира может использоваться для этого типа проживания 60 дней в году. При этом владелец квартиры должен будет получить согласие других членов товарищества собственников квартир.



«Это хорошая инициатива, но на гарантийном комитете с согласия министра Кулганка (Петр, STAN, прим. ред.) был принят поправка, которая исключает возможность принятия постановления. Если он будет принят в том виде, в котором он сейчас формируется, это будет означать, что Прага в будущем не сможет решить эту проблему», — заявила депутат и сенатор Гана Кордова Марванова.



Депутаты поэтому приняли постановление, в котором просят Палату депутатов в кратчайшие сроки принять системное решение по краткосрочному размещению и обсудить законопроект, представленный Прагой. Одновременно они просят депутатов не поддерживать поправки, которые привели бы к отмене полномочий муниципалитетов по регулированию краткосрочного размещения.



По данным одной компании, занимающейся совместным проживанием, в Праге для этих целей используется 40 000 квартир.