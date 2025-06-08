На новую квартиру в Праге нужно 15,5 годовой зарплаты, на 1 больше, чем полгода назад

Новости и статьи 8 июня 2025 18:00 497

На приобретение новой квартиры в Праге площадью 70 квадратных метров потребуется 15,5 годовой зарплаты. Это примерно на одну годовую зарплату больше, чем полгода назад, и на пять, чем в 2015 году. Таким образом, жилье в Праге остается самым недоступным в Центральной Европе, свидетельствует анализ девелоперской компании Central Group. С начала года предложение новых квартир в столице сократилось на 1%, а из-за превышения спроса над предложением цены на новые квартиры в Праге выросли на десятую часть, что является самым большим показателем среди всех соседних мегаполисов.