На новую квартиру в Праге нужно 15,5 годовой зарплаты, на 1 больше, чем полгода назад
8 июня 2025
18:00
497
На приобретение новой квартиры в Праге площадью 70 квадратных метров потребуется 15,5 годовой зарплаты. Это примерно на одну годовую зарплату больше, чем полгода назад, и на пять, чем в 2015 году. Таким образом, жилье в Праге остается самым недоступным в Центральной Европе, свидетельствует анализ девелоперской компании Central Group. С начала года предложение новых квартир в столице сократилось на 1%, а из-за превышения спроса над предложением цены на новые квартиры в Праге выросли на десятую часть, что является самым большим показателем среди всех соседних мегаполисов.
По данным Central Group, на различных стадиях подготовки находится 150 000 новых квартир, однако из-за длительной и сложной системы разрешений их не удается вывести на рынок в достаточном количестве. Проекты, которые в настоящее время готовятся в Праге, могли бы обеспечить жильем около 300 000 человек. Больше всего новых квартир строится в 9-м и 5-м районах Праги. В пятом районе города на стадии утверждения находится более 12 500 новых квартир, а в 9-м районе — более 9 000.
Ускорить выдачу разрешений абсолютно необходимо, но это не единственный важный шаг. Нужно также подтолкнуть и сделать более гибким территориальное планирование, чтобы было где строить. Требуется также смягчение нереальной перерегулированности строительства, которая душит и удорожает жилищное строительство.
Ускорить выдачу разрешений абсолютно необходимо, но это не единственный важный шаг. Нужно также подтолкнуть и сделать более гибким территориальное планирование, чтобы было где строить. Требуется также смягчение нереальной перерегулированности строительства, которая душит и удорожает жилищное строительство.
В то время как в Праге для приобретения квартиры средней площади в новом проекте необходимо 15,5 годовой заработной платы, в Братиславе, где в последние годы также ухудшилась доступность жилья в собственность, требуется 14,8 заработной платы. В Мюнхене для покупки новой квартиры нужно примерно 11 годовых заработков, в Варшаве — 8,5, а в Берлине и Вене — чуть менее восьми годовых доходов.
Средняя цена предложения новых квартир в первом квартале этого года составила 167 947 крон за квадратный метр, что на 10% больше, чем в том же квартале прошлого года, и на 2,9% больше, чем в предыдущем квартале. Интерес к новым квартирам, который приводит к их подорожанию, вызван в основном снижением процентных ставок. В то же время в период неопределенности на фондовом рынке растет спрос со стороны инвесторов.
Согласно данным Central Group, средняя месячная заработная плата до вычета налогов в столице составляет 63 106 крон, а цена средней новой квартиры площадью 70 квадратных метров в Праге — 11 756 291 крону. Индекс работает с данными Информационной системы о среднем заработке Министерства труда и социальных дел и основан на ценах, полученных в результате совместного анализа застройщиков. По данным Чешского статистического управления, средняя валовая заработная плата в Праге в первом квартале была немного ниже и составляла 62 472 кроны.