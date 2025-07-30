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Махинации с муниципальными квартирами в центре Праги: подозреваются бывшие руководители городской фирмы

Новости и статьи
30 июля 2025
19:30
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Коррупционный скандал с муниципальным жильем в центре Праги оказался куда масштабнее, чем предполагалось. Речь идет не об одном-единственном потерпевшем, иранском предпринимателе Мехрзаде Сейри, а о десятках обманутых. За схемой стоит целая сеть с элементами клиентелизма, в которую, вероятно, были вовлечены и бывшие топ-менеджеры компании Trade Centre Praha (TCP), управляющей частью жилого фонда города.
По внутреннему расследованию TCP, выявлена системная практика: по указанию руководства некоторые квартиры в престижных районах не выставлялись на открытый конкурс. Вместо этого жилье передавалось «по блату» — ограниченному кругу лиц, без прозрачных процедур и через сомнительные договоренности.

Такая практика действовала минимум с 2021 года и продолжалась до весны 2025-го, когда последний из причастных покинул компанию. С приходом нового состава правления ситуация изменилась. Сейчас, как утверждается, все квартиры размещаются на открытых платформах, и жилье получает тот, кто предложит наилучшие условия.

Ключевая фигура в этой истории — бывший футболист пражской «Славии» Адам Петроуш. После завершения спортивной карьеры он занялся сомнительными сделками с квартирами. В 2022 году он предложил Мехрзаду Сейри «достать» муниципальную квартиру на элитном адресе, пообещав, что в будущем она будет включена в программу приватизации. За свои услуги Петроуш требовал крупные суммы, однако все обещания оказались фикцией — эти квартиры не подлежали приватизации.

Сейри поверил, а затем рекомендовал «возможности» Петроуша своим друзьям и родственникам. 

Пострадавшими оказались не только новые арендаторы. Так, 85-летняя жительница квартиры на Народни Тржиде в письме в мэрию рассказала, что Петроуш представлялся сотрудником магистрата, обходил дома и уговаривал старожилов подписать с ним агентские соглашения и заплатить ему — якобы для того, чтобы они попали в приоритетный список на приватизацию.
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