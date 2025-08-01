В Праге за второй квартал продано меньше новых квартир, но по итогам года ожидается рекорд
1 августа 2025
10:30
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В Праге продано меньше новых квартир, чем за тот же период прошлого года. Таким образом, после нескольких месяцев роста рынок немного замедлился. Тем не менее, первое полугодие является одним из самых сильных за последние 15 лет, и если спрос сохранится, этот год может стать рекордным.
После многообещающего начала года наступил спад. Во втором квартале этого года в Праге было продано 1750 новых квартир, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. После периода значительного роста это первый признак замедления, который наступает несмотря на более благоприятные процентные ставки, которые удешевляют ипотеку, и стабилизацию экономики.
За первое полугодие в столице было продано в общей сложности 4300 квартир, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Это даже второй лучший полугодовой результат за последние 15 лет, с тех пор как ведется статистика продаж», — говорится в квартальном анализе девелоперских компаний Trigema, Central Group и Skanska Residential.
Более высокий интерес со стороны покупателей был зафиксирован только в рекордном первом полугодии 2021 года, когда было продано 4750 новых квартир. Однако в оставшейся части года последовал значительный спад спроса, вызванный началом роста ставок по ипотечным кредитам и резким повышением инфляции. В этом году ситуация иная, и в втором полугодии ожидается высокий спрос на квартиры.
«Общий годовой объем продаж может превысить восемь тысяч квартир, что станет новым рекордом продаж», — отмечают девелоперы в своем анализе.
Продолжению тенденции высокого спроса способствовали несколько факторов, в том числе постепенное снижение процентных ставок. По данным ČBA Hypomonitor, в июне средняя процентная ставка по новым ипотечным кредитам снизилась до 4,56 % годовых, а с начала года было выдано новых ипотечных кредитов на сумму 150 миллиардов крон. Это на 50 миллиардов больше, чем за тот же период прошлого года.
«Выше среднего спрос на новые квартиры является результатом сочетания нескольких ключевых факторов — продолжающегося снижения процентных ставок, привлекательных предложений на рынке и возвращения отложенного спроса 2022 и 2023 годов», — отмечает Юрай Мурин, директор по развитию проектов Skanska Residential.
Цены на жилье продолжают расти
Однако, согласно данным девелоперских компаний, вместе со спросом росли и цены. Средняя цена продажи новой квартиры в Праге достигла 165 019 чешских крон за квадратный метр, что на 12,3 % больше, чем в прошлом году, и на 3,3 % больше, чем в предыдущем квартале. В обоих случаях были достигнуты новые исторические максимумы.
«Разрешение на строительство — это трагедия в долгосрочной перспективе. Но сейчас из-за возникшего хаоса ситуация еще хуже, чем была при старом строительном законе. В частности, из-за этого за последние 10 лет цены на новые квартиры выросли уже более чем на 170 %, несмотря на стагнацию в 2022 и 2023 годах», — говорит Душан Куновский, председатель правления Central Group.
Рост цен обусловлен длительным дефицитом предложения квартир на рынке. На конец июня в Праге было доступно для приобретения 5750 новых квартир. Хотя это и представляет собой рост на 7,5 % по сравнению с предыдущим кварталом, но это сигнал о постепенном исчерпании запасов ранее подготовленных проектов из периода отложенного спроса в 2022 и 2023 годах, а не об улучшении ситуации с выдачей разрешений на новое строительство.
Согласно данным Чешского статистического управления, в настоящее время выдается наименьшее количество разрешений на строительство за последние годы. В частности, в первом квартале этого года чешские строительные органы выдали наименьшее количество разрешений на строительство с 1999 года.
«Если Прага хочет ликвидировать долгосрочный дефицит жилья, здесь должно выдаваться не менее восьми-десяти тысяч разрешений на строительство новых квартир в год. Нынешние темпы совершенно недостаточны, и именно низкий уровень выдачи разрешений является одной из главных причин, по которой цены на новостройки в Праге достигли исторического максимума», — говорит Марцел Сурал, председатель правления компании Trigema.
«Следует добавить, что этот ценовой пик достигнут также потому, что спрос остается высоким, в то время как предложение поступает на рынок с заметной задержкой и преимущественно реактивно из-за негибкого процесса выдачи разрешений. Если бы строительство было более стабильным и плавным в долгосрочной перспективе, рынок был бы лучше подготовлен к сезонным колебаниям спроса, и цены не должны были бы реагировать таким резким ростом», — заключает он.
За первое полугодие в столице было продано в общей сложности 4300 квартир, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Это даже второй лучший полугодовой результат за последние 15 лет, с тех пор как ведется статистика продаж», — говорится в квартальном анализе девелоперских компаний Trigema, Central Group и Skanska Residential.
Более высокий интерес со стороны покупателей был зафиксирован только в рекордном первом полугодии 2021 года, когда было продано 4750 новых квартир. Однако в оставшейся части года последовал значительный спад спроса, вызванный началом роста ставок по ипотечным кредитам и резким повышением инфляции. В этом году ситуация иная, и в втором полугодии ожидается высокий спрос на квартиры.
«Общий годовой объем продаж может превысить восемь тысяч квартир, что станет новым рекордом продаж», — отмечают девелоперы в своем анализе.
Продолжению тенденции высокого спроса способствовали несколько факторов, в том числе постепенное снижение процентных ставок. По данным ČBA Hypomonitor, в июне средняя процентная ставка по новым ипотечным кредитам снизилась до 4,56 % годовых, а с начала года было выдано новых ипотечных кредитов на сумму 150 миллиардов крон. Это на 50 миллиардов больше, чем за тот же период прошлого года.
«Выше среднего спрос на новые квартиры является результатом сочетания нескольких ключевых факторов — продолжающегося снижения процентных ставок, привлекательных предложений на рынке и возвращения отложенного спроса 2022 и 2023 годов», — отмечает Юрай Мурин, директор по развитию проектов Skanska Residential.
Цены на жилье продолжают расти
Однако, согласно данным девелоперских компаний, вместе со спросом росли и цены. Средняя цена продажи новой квартиры в Праге достигла 165 019 чешских крон за квадратный метр, что на 12,3 % больше, чем в прошлом году, и на 3,3 % больше, чем в предыдущем квартале. В обоих случаях были достигнуты новые исторические максимумы.
«Разрешение на строительство — это трагедия в долгосрочной перспективе. Но сейчас из-за возникшего хаоса ситуация еще хуже, чем была при старом строительном законе. В частности, из-за этого за последние 10 лет цены на новые квартиры выросли уже более чем на 170 %, несмотря на стагнацию в 2022 и 2023 годах», — говорит Душан Куновский, председатель правления Central Group.
Рост цен обусловлен длительным дефицитом предложения квартир на рынке. На конец июня в Праге было доступно для приобретения 5750 новых квартир. Хотя это и представляет собой рост на 7,5 % по сравнению с предыдущим кварталом, но это сигнал о постепенном исчерпании запасов ранее подготовленных проектов из периода отложенного спроса в 2022 и 2023 годах, а не об улучшении ситуации с выдачей разрешений на новое строительство.
Согласно данным Чешского статистического управления, в настоящее время выдается наименьшее количество разрешений на строительство за последние годы. В частности, в первом квартале этого года чешские строительные органы выдали наименьшее количество разрешений на строительство с 1999 года.
«Если Прага хочет ликвидировать долгосрочный дефицит жилья, здесь должно выдаваться не менее восьми-десяти тысяч разрешений на строительство новых квартир в год. Нынешние темпы совершенно недостаточны, и именно низкий уровень выдачи разрешений является одной из главных причин, по которой цены на новостройки в Праге достигли исторического максимума», — говорит Марцел Сурал, председатель правления компании Trigema.
«Следует добавить, что этот ценовой пик достигнут также потому, что спрос остается высоким, в то время как предложение поступает на рынок с заметной задержкой и преимущественно реактивно из-за негибкого процесса выдачи разрешений. Если бы строительство было более стабильным и плавным в долгосрочной перспективе, рынок был бы лучше подготовлен к сезонным колебаниям спроса, и цены не должны были бы реагировать таким резким ростом», — заключает он.
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