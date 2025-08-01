В Праге за второй квартал продано меньше новых квартир, но по итогам года ожидается рекорд

Новости 420on 1 августа 2025 10:30 160

В Праге продано меньше новых квартир, чем за тот же период прошлого года. Таким образом, после нескольких месяцев роста рынок немного замедлился. Тем не менее, первое полугодие является одним из самых сильных за последние 15 лет, и если спрос сохранится, этот год может стать рекордным.