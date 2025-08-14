Рекордный интерес к недвижимости в Чехии: инвесторы зарабатывают миллионы даже на пустых квартирах

По оценкам девелоперов и риелторов, доля инвестиционных покупок за последние годы заметно выросла. Если во время пандемии COVID-19 инвесторы составляли 20–30% покупателей, то сейчас — около 40%.









Главная мотивация — рост стоимости жилья и повышение арендных ставок. В зависимости от региона доходность аренды достигает 4–10% годовых. Наибольший потенциал прироста стоимости демонстрируют квартиры в недорогих городах, например в Усти-над-Лабем, хотя и в Праге, несмотря на самые высокие цены новостройки подорожали за год в среднем на 12,3%.





Даже старые квартиры в панельных домах приносят солидную прибыль. В Праге за год цена 60-метровой «панельки» выросла более чем на 1 000 000 крон, в Брно — примерно на 670 000. При этом доход возможен даже без сдачи жилья в аренду.

Экономисты прогнозируют, что темпы роста могут замедлиться, но дефицит нового строительства и спрос со стороны крупных инвесторов сохраняют высокий потенциал для вложений. Все чаще целые жилые проекты строятся «под ключ» для институциональных покупателей, минуя розничный рынок.





Согласно данным Savills, в Праге сейчас около 4 500 современных арендных квартир, еще несколько тысяч строятся. Арендное жилье эксперты называют стабильным активом с гибкими стратегиями выхода, включая постепенную продажу квартир по отдельности.





По словам риелторов, среди частных инвесторов растет доля наемных работников, которые хотят обезопасить будущее или обеспечить жильем детей. Наибольший спрос — на компактные квартиры 1+kk до 3+kk стоимостью до 5 000 000 крон, особенно из «непубличных» предложений.





За последний год активнее стали инвесторы из Словакии. Если раньше они покупали жилье в Чехии в основном для переезда, то теперь все больше — ради прибыли от роста цен, особенно в Праге и в Моравии.