Девелоперский бум в Праге потребует строительства новой канализации стоимостью более миллиарда крон

Новости 420on 7 сентября 2025 17:00 547

Прага готовится к строительству новой канализационной системы в районе Бубны — Заторы. Причина — истекающий срок службы существующей инфраструктуры и строительство нового района, который в ближайшие годы должен вырасти на одном из крупнейших промышленных участков в столице. Стоимость проекта достигает 1,1 миллиарда крон, его завершение запланировано на 2030 год.