Девелоперский бум в Праге потребует строительства новой канализации стоимостью более миллиарда крон
7 сентября 2025
17:00
547
Прага готовится к строительству новой канализационной системы в районе Бубны — Заторы. Причина — истекающий срок службы существующей инфраструктуры и строительство нового района, который в ближайшие годы должен вырасти на одном из крупнейших промышленных участков в столице. Стоимость проекта достигает 1,1 миллиарда крон, его завершение запланировано на 2030 год.
По заявлению городских властей, существующая канализационная сеть в районе Жижкова, Карлина и Голешовице уже не справляется с нагрузкой. «Инфраструктура находится на грани износа», — заявил член городского совета Михал Гроза (TOP 09).
Магистральный коллектор B 1897 года, который отводит как дождевую, так и сточную воду, является одним из старейших магистральных коллекторов пражской канализационной системы и осушает территории Жижкова, Карлина, Голешовице и части Летны.
Новый магистральный коллектор B должен отводить сточные воды не только из района Бубны — Заторы, но и из других развивающихся районов. «Нам необходимо увеличить пропускную способность канализационного коллектора для строительства на трех обширных пражских браунфилдах — в Жижкове, Рогане и Бубнах», — отметил заместитель мэра Петр Главачек (STAN).
«В течение 20 лет может появиться до 110 000 жителей и работников», — отметил заместитель мэра. По его словам, город в долгосрочной перспективе продвигает строительство на заброшенных промышленных территориях, что должно сократить расходы.
Предполагаемые инвестиционные затраты на строительство нового магистрального коллектора B в Голешовице составляют около 1,1 миллиарда крон. Сама реализация строительства запланирована на 2028-2030 годы. В 2026 и 2027 годах будет обеспечена проектная подготовка.
Пражская водохозяйственная компания одновременно заказывает исследование, которое проверит конкретные возможности использования теплового потенциала сточных вод.
