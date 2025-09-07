ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Девелоперский бум в Праге потребует строительства новой канализации стоимостью более миллиарда крон

Новости 420on
7 сентября 2025
17:00
547
Прага готовится к строительству новой канализационной системы в районе Бубны — Заторы. Причина — истекающий срок службы существующей инфраструктуры и строительство нового района, который в ближайшие годы должен вырасти на одном из крупнейших промышленных участков в столице. Стоимость проекта достигает 1,1 миллиарда крон, его завершение запланировано на 2030 год.
По заявлению городских властей, существующая канализационная сеть в районе Жижкова, Карлина и Голешовице уже не справляется с нагрузкой. «Инфраструктура находится на грани износа», — заявил член городского совета Михал Гроза (TOP 09).

Магистральный коллектор B 1897 года, который отводит как дождевую, так и сточную воду, является одним из старейших магистральных коллекторов пражской канализационной системы и осушает территории Жижкова, Карлина, Голешовице и части Летны.

Новый магистральный коллектор B должен отводить сточные воды не только из района Бубны — Заторы, но и из других развивающихся районов. «Нам необходимо увеличить пропускную способность канализационного коллектора для строительства на трех обширных пражских браунфилдах — в Жижкове, Рогане и Бубнах», — отметил заместитель мэра Петр Главачек (STAN).

«В течение 20 лет может появиться до 110 000 жителей и работников», — отметил заместитель мэра. По его словам, город в долгосрочной перспективе продвигает строительство на заброшенных промышленных территориях, что должно сократить расходы.

Предполагаемые инвестиционные затраты на строительство нового магистрального коллектора B в Голешовице составляют около 1,1 миллиарда крон. Сама реализация строительства запланирована на 2028-2030 годы. В 2026 и 2027 годах будет обеспечена проектная подготовка.

Пражская водохозяйственная компания одновременно заказывает исследование, которое проверит конкретные возможности использования теплового потенциала сточных вод.
строительство Прага
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14:39
4 СЕНТЯБРЯ 2025
1937
НОВОСТРОЙКИ
НОВЫЙ ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ НА МЕСТЕ БЫВШЕГО ПИВОВАРЕННОГО ЗАВОДА В КАРЛОВЫХ ВАРАХ
08:30
26 АВГУСТА 2025
2282
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЖИТЕЛИ ЮЖНОЙ МОРАВИИ ЗАДОЛЖАЛИ 26 МИЛЛИОНОВ ПО НАЛОГУ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
15:00
25 АВГУСТА 2025
6285
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЧЕШСКИЕ СМИ: КРАХ КИТАЙСКОГО ГИГАНТА EVERGRANDE — МИЛЛИОНЫ ПУСТУЮЩИХ КВАРТИР И ТУПИК ДЛЯ ЭКОНОМИКИ
09:30
25 АВГУСТА 2025
5544
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
САМАЯ ДЕШЕВАЯ ДАЧА В ЭТОМ ГОДУ БЫЛА ПРОДАНА ЗА 120 000, САМАЯ ДОРОГАЯ — ЗА 19 МИЛЛИОНОВ
13:30
22 АВГУСТА 2025
18905
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
РЕЙТИНГ ГОРОДОВ ЧЕХИИ, ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ САМОЕ ДЕШЕВОЕ ЖИЛЬЕ. ЗДЕСЬ ЧЕХИ НЕ ХОТЯТ ЖИТЬ
21:00
18 АВГУСТА 2025
4067
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ЧЕХИИ ПРОДОЛЖАЮТ РАЗБИРАТЬСЯ С ЦИФРОВИЗАЦИЕЙ. ПРОБЛЕМЫ ИСПЫТЫВАЕТ БОЛЬШИНСТВО МУНИЦИПАЛИТЕТОВ И РЕГИОНОВ
19:30
18 АВГУСТА 2025
6523
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
РЫНОК ЖИЛЬЯ В ЧЕХИИ: РОСТ ЦЕН НА ДОМА И ДАЧИ В 2025 ГОДУ
12:30
18 АВГУСТА 2025
5170
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ДЕШЕВЫЕ КВАРТИРЫ НА ЛЕТО? ДОМ В ТОСКАНЕ ЗА ПОЛМИЛЛИОНА КРОН, ВИЛЛА В ИСПАНИИ — ЗА ПЯТЬ
21:00
14 АВГУСТА 2025
5216
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
РЕКОРДНЫЙ ИНТЕРЕС К НЕДВИЖИМОСТИ В ЧЕХИИ: ИНВЕСТОРЫ ЗАРАБАТЫВАЮТ МИЛЛИОНЫ ДАЖЕ НА ПУСТЫХ КВАРТИРАХ
19:30
14 АВГУСТА 2025
2539
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЧЕШСКИЕ БАНКИ ВЫДАЛИ НА ЖИЛЬЕ УЖЕ 180 МЛРД КРОН С НАЧАЛА ГОДА
12:00
12 АВГУСТА 2025
2525
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
DELOITTE: АРЕНДНАЯ ПЛАТА В ЧЕХИИ ВЫРОСЛА НА 3,2% ЗА ПОСЛЕДНИЙ КВАРТАЛ
17:30
9 АВГУСТА 2025
5059
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СТОИМОСТЬ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В МИРЕ ПРЕВЫШАЕТ 260 ТРИЛЛИОНОВ ЕВРО. ЧЕХИЯ ВХОДИТ В ПЯТЕРКУ КРУПНЕЙШИХ РЫНКОВ
18:00
7 АВГУСТА 2025
2996
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ИПОТЕКА В ЧЕХИИ ЛЕТОМ ПРОДОЛЖАЕТ ДОРОЖАТЬ — СРЕДНЯЯ СТАВКА ПРЕВЫСИЛА 5 ПРОЦЕНТОВ
15:00
6 АВГУСТА 2025
2465
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ В ЧЕХИИ ДЕМОНСТРИРУЕТ РОСТ, НО С ЖИЛЬЕМ — ПРОБЛЕМЫ
13:00
3 АВГУСТА 2025
5853
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СТУДЕНТЫ В ЭТОМ ГОДУ СНОВА БУДУТ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ ЗА АРЕНДУ КВАРТИРЫ ИЛИ КОМНАТЫ