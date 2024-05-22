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Шведские любители чешской пивной культуры открыли два паба под названием Pivo в Мальмё
2 июня 2024
11:00
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В городе Мальмё на юге Швеции можно посетить два паба с чешским названием Pivo. Они были основаны шведскими энтузиастами, которые много раз бывали в Чехии и были очарованы чешской пивной культурой. Гости могут заказать чешское пиво любым понравившимся способом разлива (hladinka, šnyt nebo mlíko), а в меню есть классическая маринованная сарделька (utopenec) или маринованный сыр Гермелин.
«Чешская и шведская пивная культура сильно отличаются», — сказала Чешскому агентству новостей официантка в ресторане на улице Västergatan в центре Мальмё. «В Швеции, например, нельзя сразу ставить на стол новый бокал пива, когда клиент его допивает. Согласно нашим правилам, вы должны сначала спросить его. Но мы стараемся максимально приблизиться к чешским обычаям», — добавила она.
Каждый год сотрудники ресторана ездят в Чехию на курсы, чтобы научиться разливать пиво и получить дополнительные знания. «Мы были в Брно, Праге, а теперь на очереди Пльзень», — говорит официантка.
Даже в будний день ресторан Pivo полностью заполняется к восьми часам вечера, а за барной стойкой есть только стоячие места. По словам персонала, гостей привлекает в ресторан главным образом качество разливного пива Únětice. «Горькое и насыщенное пиво, подобное чешскому, в последнее время становится все более популярным в Швеции, так что ресторан открылся в нужное время», — отмечают сотрудники.
Ресторан украшен чешским реквизитом прошлых времен. Над лампой над барной висит чешский флаг, жестяная табличка с надписью Zákaz kouření (Курить запрещено) и Tady se o politice nemluví (Здесь не говорят о политике). Над входом висят обрамленные обертки от сигарет Start, а на стенах — старая карта Чехии или репродукция картины Йозефа Лады «Драка в пабе».
Меню блюд и напитков на доске в основном на чешском языке — клиенты могут узнать, что означают «фаршированные кнедлики» или «сосиски», только из бумажного меню. Большая кружка пива стоит 89 шведских крон (191 чешская крона).
Паб предлагает бесплатный путеводитель по 25 микропивоварням чешской столицы с подзаголовком «Как не пить Staropramen в Праге». Среди его соавторов — основатели Бенни Мортенссон и Мартин Аксен, которые в 2019 году открыли первый Pivo в Мальме.
Шведские посетители, которые не являются завсегдатаями этого заведения, могут удивиться, что в ресторане не играет музыка, как это принято в Швеции. Но Мортенссон четко понимает, о чем идет речь. Он хочет, чтобы паб был наполнен звуками разговоров гостей и звоном бокалов.
Также необычно, что в шведском пабе наливают только один сорт пива. Если пиво отличное, говорит Мортенссон, этого вполне достаточно. По его словам, если в заведении предлагают только одну марку пива, один сорт красного, белого и игристого вина и одно горячее блюдо, это облегчает жизнь клиентам.
В то время как в других пабах Швеции принято подходить к бару, чтобы сделать заказ, в чешском пабе приучили гостей делать заказ за столом.
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