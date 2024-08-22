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Диагноз: Две опасности для Германии, Чехии и всей Европы
30 августа 2024
11:30
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Нынешняя реакция немецких политиков на рост насилия на улицах Германии до сих пор была примером провала элит. Как будто обсуждаемая ими максимально допустимая длина лезвий ножей решала основную проблему — религиозный радикализм и связанный с ним терроризм.
«В последние годы Европа создала множество правил, которые звучат великолепно, но она не в состоянии обеспечить их соблюдение в реальной жизни», — пишет профессор медицины, чешский кардиолог Йозеф Веселка в своей колонке на портале Seznam Zprávy.
Террористический акт в Золингене (Германия), в результате которого неделю назад три человека были убиты и восемь получили ранения, стал еще одним напоминанием о растущей угрозе религиозного экстремизма в Европе. Сириец, которому было отказано в предоставлении убежища, предположительно связанный с Исламским государством, напал на людей вокруг него с ножом и ударил их ножом в шею на городском фестивале. Его целью было убить как можно больше.
Это еще одна трагедия в цепочке событий, но на этот раз она может стать достаточно сильным стимулом для политиков, чтобы наконец принять эффективные меры для обеспечения безопасности своих граждан. Если им это не удастся, могут произойти потрясения, которые затронут не только Германию.
Опасность фашизма
Именно фашизм оставил Европу в руинах в первой половине ХХ века, и, к сожалению, даже сейчас он становится опасно привлекательной альтернативой для тех, кто потерял веру в традиционные политические структуры. Исторически фашизм родился из войн, экономических кризисов, национализма, а также из ощущения, что демократия не может защитить своих граждан, независимо от того, кто является реальным или воображаемым врагом. Подобные тенденции мы можем наблюдать и сегодня. Экономическая стагнация, снижение ценности сбережений на фоне высокой инфляции, неуверенность в будущем, отстраненность политических элит от проблем электората и рост преступности создают пространство для популистских движений, которые обещают восстановить порядок жесткой рукой. Кстати, было бы интересно узнать, многие ли из нас в последние месяцы хотя бы играли с идеей фиксированного порядка, управляемого автократом, который не будет связываться с различными в культурном и религиозном отношении меньшинствами.
Когда эта ситуация усугубляется неспособностью политических элит эффективно решать проблемы, связанные с миграцией и терроризмом, многие люди в Европе начинают верить, что демократия терпит неудачу. В то же время фашизм и другие радикальные идеологии предлагают, казалось бы, простые решения, но они ведут к подавлению свободы, прав человека и, в итоге, к дальнейшим страданиям. Боюсь, что политические элиты, обремененные решением ежедневных оперативных задач и взаимными стычками, не отслеживают опасность радикализации и даже не называют ее каким-либо адекватным образом.
Начало конца приятной Европы
Нынешняя реакция немецких политиков на рост насилия на улицах Германии до сих пор была примером провала элит. Как будто обсуждаемая ими максимально допустимая длина лезвий ножей решала основную проблему — религиозный радикализм и связанный с ним терроризм.
Такая реакция показывает невежество нынешних лидеров перед лицом реальной опасности, которую невозможно устранить простыми изменениями в законодательстве, перегруженной бюрократической системой и попытками интеграции.
Фридрих Мерц, глава самой сильной оппозиционной партии Германии CDU, заявил на этой неделе, что больше не должно быть никаких табу с точки зрения мер, и представил план, направленный на ограничение предоставления убежища в Германии, особенно для афганцев и сирийцев, а также на долгосрочную перспективу, включая контроль на границах Германии. Удастся ли ему провести такие изменения, будет вопросом политической, а также юридической борьбы. На данный момент правительство Германии опубликовало пакет предполагаемых мер, которые соответствуют предложениям Мерца, но не столь радикальны.
Однако если самая экономически мощная европейская страна решит охранять свои границы и тем самым ограничить свободное передвижение людей, то возникает опасность, что остальные из нас постепенно потеряют это «шенгенское» удобство. Другими словами, эти шаги будут касаться уже не только Германии, но и нас, и в определенной степени всей Европы.
Похоже, что в конце, казалось бы, мирного лета за пределами нашей западной границы обсуждается, возможно, самое значительное политическое изменение в организации Европы за последние два десятилетия. С одной стороны, существует долгосрочная нерешенная миграционная проблема с потерей безопасности и склонностью к радикальным политическим течениям, а с другой — пограничный контроль, ограничения прав беженцев и, вероятно, возможность гораздо большего вмешательства со стороны силовиков в жизни отдельных граждан.
В последние годы Европа создала множество правил, которые звучат великолепно, но она не в состоянии обеспечить их соблюдение в реальной жизни или, возможно, соблюдать их. Если на этот раз она не выберет разумное и сбалансированное решение, она рискует еще больше потерять доверие граждан к демократии или прийти к ограничениям, подрывающим основы европейского сосуществования. Ни то, ни другое не было бы хорошо.
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