Уровень безработицы в Чехии в октябре удивил аналитиков

В июле уровень безработицы в Чехии составлял 3,5%, а в последующие два месяца был на десятую долю процентного пункта выше. В октябре прошлого года уровень безработицы в Чехии также составлял 3,5%. По данным Чешского бюро труда, уровень безработицы в октябре этого года является самым низким в Европейском союзе.

«В октябре на рынке труда, по-видимому, возобладали такие позитивные факторы, как предрождественские вакансии в сфере логистики и онлайн-торговли», — прокомментировал результаты генеральный директор компании Randstad Мартин Янский. В третьем квартале валовой внутренний продукт Чехии сократился в квартальном и годовом исчислении, а потребление и спрос со стороны домохозяйств снизились, отметил он.

«Несмотря на то, что в этом году чешская экономика не демонстрирует высоких показателей ВВП, дефицит рабочей силы сохраняется, хотя небольшой рост безработицы, вероятно, был бы более естественным», — сказал Радомир Яч, главный экономист Generali Investments CEE.

По мнению эксперта по человеческим ресурсам PwC Андреи Линхартовой-Палановой, низкий уровень безработицы является нездоровым, учитывая продолжающуюся рецессию в стране. «Компании верят, что экономическое охлаждение будет недолгим и в ближайшем будущем они смогут увеличить производство и снова расти. Поэтому они пока не прибегают к поспешному сокращению штатов, опасаясь, что через несколько месяцев им будет трудно снова найти сотрудников», — считает она.

Как отметил главный экономист компании Cyrrus Вит Градил, в оставшуюся часть года угроза потери работы не будет пугать чехов. «В конце года можно ожидать небольшого повышения уровня безработицы из-за сокращения сезонных работ и истечения срочных контрактов, но он должен остаться ниже 4%», — сказал Яч. Однако в среднесрочной перспективе, по мнению аналитиков, безработица может увеличиться. Это будет зависеть от дальнейшего развития экономики.

На конец октября в центрах занятости искал работу 260 641 человек, что на 2 379 человек меньше, чем в предыдущем месяце. В возрасте от 15 до 64 лет насчитывалось 237 303 человека, которые могли приступить к работе немедленно. Число вакансий сократилось на 1 499 и составило 280 496. В настоящее время сотрудников ищут компании, работающие в производственном и строительном секторах. Компании давно демонстрируют спрос на квалифицированных мастеров.

Самый высокий уровень безработицы в октябре был зафиксирован в регионе Усти-над-Лабем — 5,4%. Наименьшая доля безработных — 2,6% — была в Злинском, Южночешском и Пльзеньском краях, а также на Высочине. Уровень безработицы снизился за месяц во всех регионах, причем наибольшее снижение произошло в Праге. Столица также продемонстрировала самое значительное снижение в годовом исчислении. Среди районов самый высокий уровень безработицы был отмечен в Карвине — 8%. С другой стороны, самая низкая доля безработных была в районе Прага-Восток, где работу искали 1,4%.

На одну вакансию в Чехии в октябре приходилось 0,9 ищущих работу. Наибольшая переполненность рынка труда наблюдалась в регионе Карвина, где на одну вакансию приходилось почти десять соискателей. В регионе Млада-Болеслав, напротив, наблюдалось наименьшее количество безработных по отношению к предложению рабочих мест — 0,2 соискателя на одну вакансию.