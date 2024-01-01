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Шаг к равенству: Почему закон о женщинах в руководстве вызывает жаркую дискуссию в Чехии
5 февраля 2024
15:00
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Согласно документам к закону, изменения коснутся пяти компаний и банков в Чешской Республике. В среднем в ЕС женщины занимают 32,2% мест в советах директоров. В Чешской Республике этот показатель составляет 21%, и ее уже давно критикуют за низкую долю женщин в руководстве и незначительный прогресс в ее увеличении.
Крупные компании в Чешской Республике должны добиться сбалансированного соотношения женщин и мужчин в своем руководстве. В правлении женщины должны составлять не менее трети. Отбор членов правления и советов должен быть прозрачным, с четкими и недвусмысленными критериями — это предусмотрено в законопроекте о содействии сбалансированному представительству, опубликованном правительством на своем сайте.
«Существующая правовая ситуация не оказывает положительного влияния на сбалансированное представительство женщин и мужчин в органах управления компаний. Она не стимулирует женщин и не поддерживает их в стремлении стать членами советов директоров компаний. С точки зрения достижения более сбалансированного представительства женщин и мужчин существующая правовая ситуация является устаревшей. Сохранение такого положения дел не приведет к улучшению ситуации», — заявили авторы. Они отметили, что большего прогресса удалось добиться в странах, где меры носят обязательный характер. По их словам, исследования показали, что увеличение доли женщин приводит к повышению производительности, успешности и конкурентоспособности компаний.
Правила регулируются принятой в прошлом году европейской директивой об улучшении гендерного баланса среди директоров зарегистрированных на бирже компаний. Чешская Республика должна принять постановление до 28 декабря. Согласно документам, она принимает его в минимальном виде, и чешская правовая система не изменится больше, чем того требует европейское законодательство.
Согласно готовящемуся закону, требования к сбалансированному представительству будут применяться к компаниям с числом сотрудников более 250 человек и годовым оборотом более 50 млн евро или активами более 43 млн евро. В них должно быть не менее 40% женщин в наблюдательных и управляющих советах, либо не менее 33% женщин в советах и управляющих советах вместе взятых. Это касается и мужчин, если они составляют меньшинство в совете директоров. Согласно документам, закон будет применяться к компаниям ČEZ, Komerční banka, Moneta Money Bank, Philip Morris ČR и Kofola Československo.
Согласно предложению, назначение членов совета директоров должно быть прозрачным и недискриминационным, а правила должны быть четкими, нейтральными и однозначными на протяжении всего процесса, начиная с подготовки, предварительного и короткого списка и заканчивая определением групп кандидатов. Если компания не достигает целевого показателя гендерного соотношения, она отдает предпочтение кандидату из малопредставленной группы из двух кандидатов с сопоставимой квалификацией и опытом работы. Если компания этого не сделает, кандидат, которому не отдали предпочтение, может обратиться в суд и потребовать «компенсации, включая денежный ущерб». Компании придется доказать, что она не ошиблась.
Согласно документам, компании должны будут добиться сбалансированного состава совета директоров к середине 2026 года. Они должны будут публиковать информацию о ходе работы и подборе кандидатов. За несоблюдение требований предусмотрены штрафы. Чешский национальный банк будет следить за состоянием тех компаний, которым он выдал разрешение на ведение бизнеса или лицензию. За остальными будет следить правительственная служба.
Министерства, профсоюзы и работодатели могут присылать свои комментарии до конца февраля.
«Существующая правовая ситуация не оказывает положительного влияния на сбалансированное представительство женщин и мужчин в органах управления компаний. Она не стимулирует женщин и не поддерживает их в стремлении стать членами советов директоров компаний. С точки зрения достижения более сбалансированного представительства женщин и мужчин существующая правовая ситуация является устаревшей. Сохранение такого положения дел не приведет к улучшению ситуации», — заявили авторы. Они отметили, что большего прогресса удалось добиться в странах, где меры носят обязательный характер. По их словам, исследования показали, что увеличение доли женщин приводит к повышению производительности, успешности и конкурентоспособности компаний.
Правила регулируются принятой в прошлом году европейской директивой об улучшении гендерного баланса среди директоров зарегистрированных на бирже компаний. Чешская Республика должна принять постановление до 28 декабря. Согласно документам, она принимает его в минимальном виде, и чешская правовая система не изменится больше, чем того требует европейское законодательство.
Согласно готовящемуся закону, требования к сбалансированному представительству будут применяться к компаниям с числом сотрудников более 250 человек и годовым оборотом более 50 млн евро или активами более 43 млн евро. В них должно быть не менее 40% женщин в наблюдательных и управляющих советах, либо не менее 33% женщин в советах и управляющих советах вместе взятых. Это касается и мужчин, если они составляют меньшинство в совете директоров. Согласно документам, закон будет применяться к компаниям ČEZ, Komerční banka, Moneta Money Bank, Philip Morris ČR и Kofola Československo.
Согласно предложению, назначение членов совета директоров должно быть прозрачным и недискриминационным, а правила должны быть четкими, нейтральными и однозначными на протяжении всего процесса, начиная с подготовки, предварительного и короткого списка и заканчивая определением групп кандидатов. Если компания не достигает целевого показателя гендерного соотношения, она отдает предпочтение кандидату из малопредставленной группы из двух кандидатов с сопоставимой квалификацией и опытом работы. Если компания этого не сделает, кандидат, которому не отдали предпочтение, может обратиться в суд и потребовать «компенсации, включая денежный ущерб». Компании придется доказать, что она не ошиблась.
Согласно документам, компании должны будут добиться сбалансированного состава совета директоров к середине 2026 года. Они должны будут публиковать информацию о ходе работы и подборе кандидатов. За несоблюдение требований предусмотрены штрафы. Чешский национальный банк будет следить за состоянием тех компаний, которым он выдал разрешение на ведение бизнеса или лицензию. За остальными будет следить правительственная служба.
Министерства, профсоюзы и работодатели могут присылать свои комментарии до конца февраля.
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