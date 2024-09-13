Где самая низкая безработица среди стран ЕС?

По сравнению с прошлым годом уровень безработицы снизился как в еврозоне, так и в ЕС в целом. В Чешской Республике год назад она составляла 2,6%.



В сентябре этого года самый высокий уровень безработицы был в Испании — 11,2%. За ней следует Греция с 9,3%, а затем Швеция (8,5%). В Словакии уровень безработицы в сентябре составил 5,2%, в Венгрии — 4,5%, а в Польше — 2,9%.



По оценкам Евростата, в сентябре в ЕС безработными были 13,042 миллиона человек, в том числе 10,884 миллиона в еврозоне. По сравнению с августом число людей без работы увеличилось на 61 000 в ЕС и на 13 000 в еврозоне, в то время как по сравнению с августом прошлого года оно сократилось на 226 000 в ЕС и на 330 000 в еврозоне.



Среди молодежи уровень безработицы в ЕС вырос до 14,8% в сентябре с 14,5% в августе. Таким образом, в ЕС без работы остались 2,861 миллиона человек в возрасте до 25 лет по сравнению с 2,287 миллионами в еврозоне.



Евростат основывает свои расчеты на широко распространенном стандартном определении, принятом Международной организацией труда (МОТ). Согласно этому определению, к безработным относятся те, кто активно искал работу в течение последних четырех недель и может приступить к ней в ближайшие две недели.





В случае с Чехией Евростат использует данные Чешского статистического управления (ČSÚ), которые отличаются от данных Чешского бюро труда, согласно которым уровень безработицы в Чехии в сентябре вырос на 0,1 процентного пункта до 3,9%. ČSÚ рассчитывает уровень безработицы на основе выборочного опроса рабочей силы, в то время как Бюро по трудоустройству использует данные о количестве зарегистрированных лиц, ищущих работу.