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Эвакуация, регистрация в Чехии, жилье, юристы. Полезные ссылки для украинцев в Чехии — Евакуація, реєстрація у Чехії, житло, юристи. Корисні посилання для українців у Чехії

Эвакуация, регистрация в Чехии, жилье, юристы. Полезные ссылки для украинцев в Чехии — Евакуація, реєстрація у Чехії, житло, юристи. Корисні посилання для українців у Чехії

anastasiia_kn 314
Сохраните и перешлите знакомым этот список, который будет полезен украинцам в Чехии: информация об эвакуации, визах, бесплатной юридической и медицинской помощи, жилье и прочем. Збережіть та перешліть знайомим список, який буде корисний українцям у Чехії: інформація про евакуацію, візи, безкоштовну юридичну та медичну допомогу, житло тощо.
Эвакуация, регистрация в Чехии, жилье, юристы. Полезные ссылки для украинцев в Чехии — Евакуація, реєстрація у Чехії, житло, юристи. Корисні посилання для українців у Чехії

Інформацію українською дивись нижче.

ИНФО ОБ ЭВАКУАЦИИ

cd.cz — Расписание поездов, которые едут из Словакии, Польши, Венгрии в Чехию.

Укрзалізниця — Официальный Телеграм-канал Укрзалізниці, на котором публикуют информацию о работе компании в чрезвычайном режиме.

RegioJet — Поезда из Львова в Чехию каждый день бесплатно. 

__________________________

О ПОЛУЧЕНИИ ВИЗЫ/ТИПА ПРЕБЫВАНИЯ

Регистрационные центры для беженцев. 

►Инфо от МВД Чехии по получению нужных документов от 2 марта: на русском и украинском. Ознакомиться с анкетой на долгосрочную визу:

►Инфолининия МВД — +420 974 801 802

policie.cz — Инфо про регистрацию в полиции по месту проживания.

 

__________________________

ЮРИСТЫ В ЧЕХИИ 

cak.cz — Список юристов с номерами телефонов, бесплатно.

Helpukraine — Юридическая помощь

______________________________

 

ПОИСК РАБОТЫ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ

 

Министерство труда Чехии — Все, что нужно знать, чтобы начать работать.

 

hireforukraine.org — Разместить свое резюме (по всему миру).

 

imagine-ukraine.org — Выложили таблицу с вакансиями (международные, пополняется).

 

prace.cz — Специальные предложения на портале для беженцев. Вакансии на чешском.

 

_______________________________

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Lekariproukrajinu — медпомощь.

Terapie.cz — бесплатная психологическая поддержка.

 

_______________________________

 

ЖИЛЬЕ

Stojimezaukrajinou.cz​ — вся полезная информация о жилье, транспортировке, медпомощи и т.д., есть на украинском языке.

 

hotel.cz — Найти отель с большой скидкой или бесплатно.

 

uprchlici-vijte.cz — Найти предложение от волонтера.

 

Карта с предложениями от волонтеров по всему миру.

 

icanhelp.host

 

____________________________

 

ДЕТЯМ

 

shkola.cz — Школы и детсады в Чехии для детей-беженцев из Украины. 

 

____________________________


 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

 

Государственная ветеринарная администрация — Для тех, кто едет или уже приехал с домашним животным. Инфо про животных на сайте МВД Чехии.


 

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ПОМОГАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

 

nasiukrajinci.cz — Разные виды помощи — жилье, переводческие услуги, материальная помощь и т.д.

 

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СОЦСЕТИ, ГДЕ МОЖНО ПРОСИТЬ ПОМОЩЬ 

Телеграм-каналы, где лично помогают люди:

ТВОРИ ДОБРО 

Dům Dobra HELPDESK


Хотите дополнить список? Оставьте комментарий ниже.
 

Українською

 

ІНФО ПРО ЕВАКУАЦІЮ

 

cd.cz — Розклад поїздів, які їдуть із Словаччини, Польщі, Угорщини до Чехії.

 

Укрзалізниця — Офіційний канал Укрзалізниці, на якому публікують інформацію про роботу компанії у надзвичайному режимі.

 

RegioJet — Поїзди зі Львова до Чехії щодня безкоштовно.

 

__________________________

ПРО ОТРИМАННЯ ВІЗИ/ТИПУ ПЕРЕБУВАННЯ

Реєстраційні центри для біженців.

Інфо від МВС Чехії щодо отримання потрібних документів від 2 березня. Ознайомитись з анкетою на довгострокову візу.

 

►Інфолінінія МВС — +420 974 801 802

 

policie.cz - Інфо про реєстрацію в поліції за місцем проживання.

 

__________________________

ЮРИСТИ В ЧЕХІЇ

 

cak.cz —Список юристів з номерами телефонів, безкоштовно.

Helpukraine — Юридична допомога.

______________________________

 

ПОШУК РОБОТИ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ

 

Міністерство праці Чехії — Все, що потрібно знати, щоби почати працювати.

 

hireforukraine.org — Розмістити своє резюме (по всьому світу).

 

imagine-ukraine.org — Виклали таблицю із вакансіями (міжнародні, поповнюється).

 

prace.cz — Спеціальні пропозиції на порталі для біженців. Вакансії чеською.

 

_______________________________

ПСИХОЛОГІЧНА І МЕДИЧНА ДОПОМОГА

 

Lekariproukrajinu — медична допомога.

 

Terapie.cz - безкоштовна психологічна підтримка.

 

_______________________________

 

ЖИТЛО

 

hotel.cz — Знайти готель із великою знижкою або безкоштовно.

 

uprchlici-vitejte.cz — Знайти речення від волонтера.

 

Карта з пропозиціями від волонтерів по всьому світу.

 

icanhelp.host

 

Stojimezaukrajinou.cz ― вся корисна інформація про житло, транспортування, медичну допомогу тощо, є українською мовою.

____________________________

 

ДІТЯМ

 

shkola.cz — Школи та дитсадки в Чехії для дітей-біженців з України.

 

____________________________


 

ДОМАШНІ ТВАРИНИ

 

Державна ветеринарна адміністрація — Для тих, хто їде або вже приїхав із домашньою твариною. Інфо про тварин на сайті МВС Чехії.

 

____________________________

 

ОРГАНІЗАЦІЇ

 

nasiukrajinci.cz - Різні види допомоги - житло, перекладацькі послуги, матеріальна допомога і т.д.

Дім добра

 

__________________________

 

СОЦМЕРЕЖІ, ДЕ МОЖНА ПРОСИТИ ДОПОМОГУ

 

Телеграм-канали, де особисто допомагають люди:

 

ТВОРИ ДОБРО

Дім Добра HELPDESK

 

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Темы
Украина война беженцы
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