Эвакуация, регистрация в Чехии, жилье, юристы. Полезные ссылки для украинцев в Чехии — Евакуація, реєстрація у Чехії, житло, юристи. Корисні посилання для українців у Чехії

Інформацію українською дивись нижче.
ИНФО ОБ ЭВАКУАЦИИ
►cd.cz — Расписание поездов, которые едут из Словакии, Польши, Венгрии в Чехию.
►Укрзалізниця — Официальный Телеграм-канал Укрзалізниці, на котором публикуют информацию о работе компании в чрезвычайном режиме.
►RegioJet — Поезда из Львова в Чехию каждый день бесплатно.
__________________________
О ПОЛУЧЕНИИ ВИЗЫ/ТИПА ПРЕБЫВАНИЯ
►Регистрационные центры для беженцев.
►Инфо от МВД Чехии по получению нужных документов от 2 марта: на русском и украинском. Ознакомиться с анкетой на долгосрочную визу:
►Инфолининия МВД — +420 974 801 802
► policie.cz — Инфо про регистрацию в полиции по месту проживания.
__________________________
ЮРИСТЫ В ЧЕХИИ
►cak.cz — Список юристов с номерами телефонов, бесплатно.
►Helpukraine — Юридическая помощь
______________________________
ПОИСК РАБОТЫ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ
►Министерство труда Чехии — Все, что нужно знать, чтобы начать работать.
►hireforukraine.org — Разместить свое резюме (по всему миру).
►imagine-ukraine.org — Выложили таблицу с вакансиями (международные, пополняется).
►prace.cz — Специальные предложения на портале для беженцев. Вакансии на чешском.
_______________________________
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
►Lekariproukrajinu — медпомощь.
►Terapie.cz — бесплатная психологическая поддержка.
_______________________________
ЖИЛЬЕ
►Stojimezaukrajinou.cz — вся полезная информация о жилье, транспортировке, медпомощи и т.д., есть на украинском языке.
►hotel.cz — Найти отель с большой скидкой или бесплатно.
►uprchlici-vijte.cz — Найти предложение от волонтера.
►Карта с предложениями от волонтеров по всему миру.
____________________________
ДЕТЯМ
►shkola.cz — Школы и детсады в Чехии для детей-беженцев из Украины.
____________________________
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
►Государственная ветеринарная администрация — Для тех, кто едет или уже приехал с домашним животным. Инфо про животных на сайте МВД Чехии.
____________________________
ПОМОГАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
►nasiukrajinci.cz — Разные виды помощи — жилье, переводческие услуги, материальная помощь и т.д.
__________________________
СОЦСЕТИ, ГДЕ МОЖНО ПРОСИТЬ ПОМОЩЬ
Телеграм-каналы, где лично помогают люди:
Хотите дополнить список? Оставьте комментарий ниже.
Українською
ІНФО ПРО ЕВАКУАЦІЮ
►cd.cz — Розклад поїздів, які їдуть із Словаччини, Польщі, Угорщини до Чехії.
►Укрзалізниця — Офіційний канал Укрзалізниці, на якому публікують інформацію про роботу компанії у надзвичайному режимі.
►RegioJet — Поїзди зі Львова до Чехії щодня безкоштовно.
__________________________
ПРО ОТРИМАННЯ ВІЗИ/ТИПУ ПЕРЕБУВАННЯ
►Реєстраційні центри для біженців.
►Інфо від МВС Чехії щодо отримання потрібних документів від 2 березня. Ознайомитись з анкетою на довгострокову візу.
►Інфолінінія МВС — +420 974 801 802
► policie.cz - Інфо про реєстрацію в поліції за місцем проживання.
__________________________
ЮРИСТИ В ЧЕХІЇ
►cak.cz —Список юристів з номерами телефонів, безкоштовно.
►Helpukraine — Юридична допомога.
______________________________
ПОШУК РОБОТИ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ
►Міністерство праці Чехії — Все, що потрібно знати, щоби почати працювати.
►hireforukraine.org — Розмістити своє резюме (по всьому світу).
►imagine-ukraine.org — Виклали таблицю із вакансіями (міжнародні, поповнюється).
►prace.cz — Спеціальні пропозиції на порталі для біженців. Вакансії чеською.
_______________________________
ПСИХОЛОГІЧНА І МЕДИЧНА ДОПОМОГА
►Lekariproukrajinu — медична допомога.
►Terapie.cz - безкоштовна психологічна підтримка.
_______________________________
ЖИТЛО
►hotel.cz — Знайти готель із великою знижкою або безкоштовно.
►uprchlici-vitejte.cz — Знайти речення від волонтера.
►Карта з пропозиціями від волонтерів по всьому світу.
►Stojimezaukrajinou.cz ― вся корисна інформація про житло, транспортування, медичну допомогу тощо, є українською мовою.
____________________________
ДІТЯМ
►shkola.cz — Школи та дитсадки в Чехії для дітей-біженців з України.
____________________________
ДОМАШНІ ТВАРИНИ
►Державна ветеринарна адміністрація — Для тих, хто їде або вже приїхав із домашньою твариною. Інфо про тварин на сайті МВС Чехії.
____________________________
ОРГАНІЗАЦІЇ
►nasiukrajinci.cz - Різні види допомоги - житло, перекладацькі послуги, матеріальна допомога і т.д.
__________________________
СОЦМЕРЕЖІ, ДЕ МОЖНА ПРОСИТИ ДОПОМОГУ
Телеграм-канали, де особисто допомагають люди:
Якщо хочете доповнити перелік — залиште коментарій нижче.