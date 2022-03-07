Эвакуация, регистрация в Чехии, жилье, юристы. Полезные ссылки для украинцев в Чехии — Евакуація, реєстрація у Чехії, житло, юристи. Корисні посилання для українців у Чехії

Сохраните и перешлите знакомым этот список, который будет полезен украинцам в Чехии: информация об эвакуации, визах, бесплатной юридической и медицинской помощи, жилье и прочем. Збережіть та перешліть знайомим список, який буде корисний українцям у Чехії: інформація про евакуацію, візи, безкоштовну юридичну та медичну допомогу, житло тощо.

Інформацію українською дивись нижче.

ИНФО ОБ ЭВАКУАЦИИ

►cd.cz — Расписание поездов, которые едут из Словакии, Польши, Венгрии в Чехию.

►Укрзалізниця — Официальный Телеграм-канал Укрзалізниці, на котором публикуют информацию о работе компании в чрезвычайном режиме.

►RegioJet — Поезда из Львова в Чехию каждый день бесплатно.

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О ПОЛУЧЕНИИ ВИЗЫ/ТИПА ПРЕБЫВАНИЯ

►Регистрационные центры для беженцев.

►Инфо от МВД Чехии по получению нужных документов от 2 марта: на русском и украинском. Ознакомиться с анкетой на долгосрочную визу:

►Инфолининия МВД — +420 974 801 802

► policie.cz — Инфо про регистрацию в полиции по месту проживания.

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ЮРИСТЫ В ЧЕХИИ

►cak.cz — Список юристов с номерами телефонов, бесплатно.

►Helpukraine — Юридическая помощь

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ПОИСК РАБОТЫ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ

►Министерство труда Чехии — Все, что нужно знать, чтобы начать работать.

►hireforukraine.org — Разместить свое резюме (по всему миру).

►imagine-ukraine.org — Выложили таблицу с вакансиями (международные, пополняется).

►prace.cz — Специальные предложения на портале для беженцев. Вакансии на чешском.

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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

►Lekariproukrajinu — медпомощь.

►Terapie.cz — бесплатная психологическая поддержка.

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ЖИЛЬЕ

►Stojimezaukrajinou.cz​ — вся полезная информация о жилье, транспортировке, медпомощи и т.д., есть на украинском языке.

►hotel.cz — Найти отель с большой скидкой или бесплатно.

►uprchlici-vijte.cz — Найти предложение от волонтера.

►Карта с предложениями от волонтеров по всему миру.

►icanhelp.host

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ДЕТЯМ

►shkola.cz — Школы и детсады в Чехии для детей-беженцев из Украины.

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ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

►Государственная ветеринарная администрация — Для тех, кто едет или уже приехал с домашним животным. Инфо про животных на сайте МВД Чехии.





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ПОМОГАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

►nasiukrajinci.cz — Разные виды помощи — жилье, переводческие услуги, материальная помощь и т.д.

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СОЦСЕТИ, ГДЕ МОЖНО ПРОСИТЬ ПОМОЩЬ

Телеграм-каналы, где лично помогают люди:

►ТВОРИ ДОБРО

►Dům Dobra HELPDESK



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Українською

ІНФО ПРО ЕВАКУАЦІЮ

►cd.cz — Розклад поїздів, які їдуть із Словаччини, Польщі, Угорщини до Чехії.

►Укрзалізниця — Офіційний канал Укрзалізниці, на якому публікують інформацію про роботу компанії у надзвичайному режимі.

►RegioJet — Поїзди зі Львова до Чехії щодня безкоштовно.

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ПРО ОТРИМАННЯ ВІЗИ/ТИПУ ПЕРЕБУВАННЯ

►Реєстраційні центри для біженців.

►Інфо від МВС Чехії щодо отримання потрібних документів від 2 березня. Ознайомитись з анкетою на довгострокову візу.

►Інфолінінія МВС — +420 974 801 802

► policie.cz - Інфо про реєстрацію в поліції за місцем проживання.

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ЮРИСТИ В ЧЕХІЇ

►cak.cz —Список юристів з номерами телефонів, безкоштовно.

►Helpukraine — Юридична допомога.

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ПОШУК РОБОТИ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ

►Міністерство праці Чехії — Все, що потрібно знати, щоби почати працювати.

►hireforukraine.org — Розмістити своє резюме (по всьому світу).

►imagine-ukraine.org — Виклали таблицю із вакансіями (міжнародні, поповнюється).

►prace.cz — Спеціальні пропозиції на порталі для біженців. Вакансії чеською.

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ПСИХОЛОГІЧНА І МЕДИЧНА ДОПОМОГА

►Lekariproukrajinu — медична допомога.

►Terapie.cz - безкоштовна психологічна підтримка.

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ЖИТЛО

►hotel.cz — Знайти готель із великою знижкою або безкоштовно.

►uprchlici-vitejte.cz — Знайти речення від волонтера.

►Карта з пропозиціями від волонтерів по всьому світу.

►icanhelp.host

►Stojimezaukrajinou.cz ― вся корисна інформація про житло, транспортування, медичну допомогу тощо, є українською мовою.

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ДІТЯМ

►shkola.cz — Школи та дитсадки в Чехії для дітей-біженців з України.

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ДОМАШНІ ТВАРИНИ

►Державна ветеринарна адміністрація — Для тих, хто їде або вже приїхав із домашньою твариною. Інфо про тварин на сайті МВС Чехії.

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ОРГАНІЗАЦІЇ

►nasiukrajinci.cz - Різні види допомоги - житло, перекладацькі послуги, матеріальна допомога і т.д.

►Дім добра

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СОЦМЕРЕЖІ, ДЕ МОЖНА ПРОСИТИ ДОПОМОГУ

Телеграм-канали, де особисто допомагають люди:

►ТВОРИ ДОБРО

►Дім Добра HELPDESK

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