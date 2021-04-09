В прошлом году нуждающимся не хватило запасов продовольственных банков Чехии

В прошлом году продовольственные банки собрали в общей сложности 7 007 тонн продуктов, что в два раза больше, чем в 2019 году (4 700 тонн). Чешская федерация продовольственных банков сообщила, что хотя рост был значительным, из-за высокого спроса осенью этого количества продовольствия было недостаточно.

Фото: Lucie Furstova

«Количество продуктов, которое нам удалось собрать в прошлом году, огромно, но все же этого было недостаточно. Осенью из-за растущего спроса мы оказались в ситуации, когда наши склады почти опустели», — сказала директор федерации Вероника Лахова.

Потребность в продовольственной помощи увеличилась на 60% в прошлом году и продолжает расти. Банки поставляют продукты питания более чем тысяче организаций, которые затем передают их нуждающимся. В прошлом году они помогли 160 000 человек.

Стоимость продуктов питания, собранных банками в прошлом году, составила 300 миллионов крон. Осенью прошлого года правительство выделило им из резервного бюджетного фонда дополнительно 20 миллионов крон. По данным Минсельхоза, деньги покрыли расходы, понесенные продовольственными банками в связи с повышенным спросом на продукты питания.

Всего в прошлом году чешские продовольственные банки получили от государства 95 миллионов крон, что примерно на 21 миллион меньше, чем годом ранее. Согласно утвержденному бюджету, в этом году они должны получить 83 миллиона крон.

В 2018 году в Чехии вступила в силу поправка к закону, согласно которой магазины площадью более 400 квадратных метров должны предлагать банкам продукты, которые они намерены снять с продажи. Руководство магазинов утверждает, что ежегодно пожертвования превышают лимит, установленный законом.

Первый в мире продовольственный банк был основан в 1967 году в Фениксе (штат Аризона), а первый в Европе — в 1984 году в Париже. Европейская федерация продовольственных банков была основана в 1986 году, а Чешская федерация продовольственных банков — в 1994 году. В Чехии насчитывается 15 продовольственных банков.

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Источник: ceskatelevize.cz