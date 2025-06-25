Центробанк Чехии оставил базовую процентную ставку на уровне 3,5%
25 июня 2025
19:00
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Банковский совет Чешского национального банка (ЧНБ) сегодня оставил базовую процентную ставку без изменений на уровне 3,5 процента. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций ЧНБ Якуб Холас. Финансовый рынок ожидал стабильности ставки. На текущем уровне базовая процентная ставка находится с начала мая, в последний раз она была ниже в первой половине декабря 2021 года.
В период инфляционной волны ЧНБ поддерживал базовую процентную ставку на уровне 7%, а в декабре 2023 года начал ее снижать. С ноября прошлого года банковский совет чередует снижение ставок на четверть процентного пункта и их сохранение без изменений. До сих пор снижение происходило всегда при представлении нового прогноза, предыдущее снижение было в мае.
От ставок центрального банка зависят процентные ставки по банковским вкладам и кредитам. Более высокие процентные ставки приводят к удорожанию кредитов для инвестиций и операционной деятельности предприятий, а также к удорожанию кредитов на жилье для домохозяйств. В то же время, при более высоких процентных ставках растет доходность вкладов на счетах.
Алеш Михл отметил, что, по мнению Банковского совета, в чешской экономике преобладают инфляционные риски, среди которых, в частности, инерционный рост цен на услуги и продукты питания. По словам Михла, Банковский совет оставляет открытыми все возможности для изменения ставок на следующем заседании, однако губернатор считает вероятным их продолжительную стабильность.
«Сегодня банковский совет однозначно согласился с тем, что в настоящее время невозможно дальнейшее снижение процентных ставок. Мы оставляем открытыми все возможности, если это будет необходимо, мы спокойно повысим ставки, если это будет необходимо, мы спокойно снизим ставки. Но в настоящее время похоже, что в течение некоторого времени ставки останутся на текущем уровне», — сказал Михл.
Он не стал уточнять, достигла ли базовая процентная ставка в настоящее время нейтрального уровня, при котором она не стимулирует и не сдерживает экономический рост. Сам он не рассматривает конкретные варианты установления нейтральной ставки, лишь повторил, что процентные ставки будут оставаться на более высоком уровне, чем до пандемии.
Михл подчеркнул, что в настоящее время необходимо сохранить жесткую денежно-кредитную политику, так чтобы инфляция в Чехии в долгосрочной перспективе оставалась вблизи целевого уровня НБЧ в 2%. В мае годовая инфляция составила 2,4%.
По мнению Михла, риски повышения инфляции в настоящее время выше, чем в прошлом. Помимо цен на услуги и продукты питания, банковский совет видит их в возможном оживлении кредитной деятельности на рынке недвижимости, в продолжающемся быстром росте заработных плат или в дополнительном увеличении государственных расходов. Напротив, ухудшение глобальной экономической активности может привести к снижению инфляции.
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