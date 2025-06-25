Центробанк Чехии оставил базовую процентную ставку на уровне 3,5%

В период инфляционной волны ЧНБ поддерживал базовую процентную ставку на уровне 7%, а в декабре 2023 года начал ее снижать. С ноября прошлого года банковский совет чередует снижение ставок на четверть процентного пункта и их сохранение без изменений. До сих пор снижение происходило всегда при представлении нового прогноза, предыдущее снижение было в мае.







От ставок центрального банка зависят процентные ставки по банковским вкладам и кредитам. Более высокие процентные ставки приводят к удорожанию кредитов для инвестиций и операционной деятельности предприятий, а также к удорожанию кредитов на жилье для домохозяйств. В то же время, при более высоких процентных ставках растет доходность вкладов на счетах.





Алеш Михл отметил, что, по мнению Банковского совета, в чешской экономике преобладают инфляционные риски, среди которых, в частности, инерционный рост цен на услуги и продукты питания. По словам Михла, Банковский совет оставляет открытыми все возможности для изменения ставок на следующем заседании, однако губернатор считает вероятным их продолжительную стабильность.





«Сегодня банковский совет однозначно согласился с тем, что в настоящее время невозможно дальнейшее снижение процентных ставок. Мы оставляем открытыми все возможности, если это будет необходимо, мы спокойно повысим ставки, если это будет необходимо, мы спокойно снизим ставки. Но в настоящее время похоже, что в течение некоторого времени ставки останутся на текущем уровне», — сказал Михл.





Он не стал уточнять, достигла ли базовая процентная ставка в настоящее время нейтрального уровня, при котором она не стимулирует и не сдерживает экономический рост. Сам он не рассматривает конкретные варианты установления нейтральной ставки, лишь повторил, что процентные ставки будут оставаться на более высоком уровне, чем до пандемии.





Михл подчеркнул, что в настоящее время необходимо сохранить жесткую денежно-кредитную политику, так чтобы инфляция в Чехии в долгосрочной перспективе оставалась вблизи целевого уровня НБЧ в 2%. В мае годовая инфляция составила 2,4%.





По мнению Михла, риски повышения инфляции в настоящее время выше, чем в прошлом. Помимо цен на услуги и продукты питания, банковский совет видит их в возможном оживлении кредитной деятельности на рынке недвижимости, в продолжающемся быстром росте заработных плат или в дополнительном увеличении государственных расходов. Напротив, ухудшение глобальной экономической активности может привести к снижению инфляции.