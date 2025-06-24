Владельца чешского телеканала Barrandov настиг забытый долг перед россиянами, ему грозит суд

Новости 420on 24 июня 2025 22:00 452

Российский предприниматель с дагестанскими корнями Руслан Зайналабидов инициировал судебное взыскание против владельца телеканала TV Barrandov Яна Чермака. Причиной является задолженность, которая возникла в результате сделки с отелем Nabokov в Марианских Лазнях три года назад.