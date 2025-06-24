Владельца чешского телеканала Barrandov настиг забытый долг перед россиянами, ему грозит суд
24 июня 2025
22:00
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Российский предприниматель с дагестанскими корнями Руслан Зайналабидов инициировал судебное взыскание против владельца телеканала TV Barrandov Яна Чермака. Причиной является задолженность, которая возникла в результате сделки с отелем Nabokov в Марианских Лазнях три года назад.
Владелец телеканала Barrandov и торговец долгами Ян Чермак столкнулся с иском о взыскании долга со стороны российского предпринимателя Руслана Зайналабидова на сумму около одного миллиона евро. Спор имеет корни в сделках с отелем Nabokov в Марианских Лазнях, которые были заключены в 2022 году.
По словам Чермака, дело возникло по недоразумению, и он обещает быстро урегулировать спор. «Ситуация возникла так, что я решал вопрос урегулирования коммерческого спора по дебиторской задолженности, речь идет о доплате в размере одного миллиона евро, и впоследствии возникла проблема с сроком платежа. Это была техническая ошибка с нашей стороны. Исполнитель призвал к так называемому добровольному исполнению, которое в настоящее время находится в процессе, и впоследствии исполнение будет прекращено без дальнейших действий», — сообщил Ян Чермак в ответ на запрос редакции SZ Byznys.
Сумма задолженности составляет лишь часть месячных доходов или расходов всей группы S-24 holding, принадлежащей Чермаку.
«Это неприятно с профессиональной точки зрения, но так случилось. Еженедельно мы выполняем сотни операций. Я хочу, чтобы к пятнице все было оплачено и решено», — добавил Чермак.
Залог акций уже виден в торговом реестре. Из общедоступной базы данных также следует, что предпринимателя Зайналабидова в споре с Яном Чермаком представляет адвокат и председатель Чешской адвокатской палаты Роберт Немец. Юрист, учитывая конфиденциальность дела, не стал его комментировать.
Для Чермака все это происходит в момент, когда он выпускает очередную эмиссию облигаций, предназначенных для финансового укрепления TV Barrandov, которая под руководством предыдущего владельца Яромира Сукупа обанкротилась. По облигациям должны поручиться несколько компаний Чермака, в том числе материнская S-24 holding. То есть те же компании, акции которых были арестованы Русланом Зайналабидовым.
Кроме того, S-24 Holding в настоящее время находится на этапе вхождения в группу Verdant APF, инвестирующую в сельскохозяйственные земли.
«Речь не идет о долге S-24 holding, он никоим образом не ограничивает ее деятельность. Обязанность лежит на мне, и в результате эта ситуация означает, что до момента оплаты я не могу свободно распоряжаться акциями, например, продавать их, чего я и не планировал», — заявил Чермак.
Руслан Зайналабидов принадлежит к семье бизнесмена Салава Зайналабидова из Дагестана. Салав Зайналабидов в течение трех десятилетий был офицером советской армии. В 90-е годы он основал компанию «Военпроект» и стал крупным поставщиком российской армии.
В 2010 году Салав Зайналабидов, уже бывший российский офицер, купил у Министерства обороны Чехии комплекс из семи зданий в центре Марианских Лазней, известный как Grandhotel Nabokov.
В январе 2022 года, незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину, 10-процентную долю в компании Nagama, владеющей отелем, приобрела компания Чермака Servis-24 Česká republika.
«Мой вход в компанию Nagama, то есть продажа отеля Nabokov, произошел в связи с другим коммерческим делом, а именно с урегулированием неплатежеспособности строительной компании PSJ, которой Nagama была должна. Кроме того, речь шла о лицах и компаниях, которые действовали здесь на законных основаниях. Среди прочего, они имели большой кредит от UniCredit Bank, обеспеченный именно этим отелем. И все было прозрачно», — описал сейчас Ян Чермак.
В апреле 2022 года, то есть через два месяца после начала войны в Украине, Чермак полностью приобрел гостиничную компанию. Однако в то же время сам отель перешел к совершенно другому владельцу, а именно к компании Česká hotelová предпринимателя Алексея Жевайкина из Казахстана. Сделку тогда организовал именно Чермак.
Компанию Nagama, которая изначально владела отелем, Ян Чермак, будучи ее управляющим, в конце 2022 года отправил в банкротство.
По словам Чермака, дело возникло по недоразумению, и он обещает быстро урегулировать спор. «Ситуация возникла так, что я решал вопрос урегулирования коммерческого спора по дебиторской задолженности, речь идет о доплате в размере одного миллиона евро, и впоследствии возникла проблема с сроком платежа. Это была техническая ошибка с нашей стороны. Исполнитель призвал к так называемому добровольному исполнению, которое в настоящее время находится в процессе, и впоследствии исполнение будет прекращено без дальнейших действий», — сообщил Ян Чермак в ответ на запрос редакции SZ Byznys.
Сумма задолженности составляет лишь часть месячных доходов или расходов всей группы S-24 holding, принадлежащей Чермаку.
«Это неприятно с профессиональной точки зрения, но так случилось. Еженедельно мы выполняем сотни операций. Я хочу, чтобы к пятнице все было оплачено и решено», — добавил Чермак.
Залог акций уже виден в торговом реестре. Из общедоступной базы данных также следует, что предпринимателя Зайналабидова в споре с Яном Чермаком представляет адвокат и председатель Чешской адвокатской палаты Роберт Немец. Юрист, учитывая конфиденциальность дела, не стал его комментировать.
Для Чермака все это происходит в момент, когда он выпускает очередную эмиссию облигаций, предназначенных для финансового укрепления TV Barrandov, которая под руководством предыдущего владельца Яромира Сукупа обанкротилась. По облигациям должны поручиться несколько компаний Чермака, в том числе материнская S-24 holding. То есть те же компании, акции которых были арестованы Русланом Зайналабидовым.
Кроме того, S-24 Holding в настоящее время находится на этапе вхождения в группу Verdant APF, инвестирующую в сельскохозяйственные земли.
«Речь не идет о долге S-24 holding, он никоим образом не ограничивает ее деятельность. Обязанность лежит на мне, и в результате эта ситуация означает, что до момента оплаты я не могу свободно распоряжаться акциями, например, продавать их, чего я и не планировал», — заявил Чермак.
Руслан Зайналабидов принадлежит к семье бизнесмена Салава Зайналабидова из Дагестана. Салав Зайналабидов в течение трех десятилетий был офицером советской армии. В 90-е годы он основал компанию «Военпроект» и стал крупным поставщиком российской армии.
В 2010 году Салав Зайналабидов, уже бывший российский офицер, купил у Министерства обороны Чехии комплекс из семи зданий в центре Марианских Лазней, известный как Grandhotel Nabokov.
В январе 2022 года, незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину, 10-процентную долю в компании Nagama, владеющей отелем, приобрела компания Чермака Servis-24 Česká republika.
«Мой вход в компанию Nagama, то есть продажа отеля Nabokov, произошел в связи с другим коммерческим делом, а именно с урегулированием неплатежеспособности строительной компании PSJ, которой Nagama была должна. Кроме того, речь шла о лицах и компаниях, которые действовали здесь на законных основаниях. Среди прочего, они имели большой кредит от UniCredit Bank, обеспеченный именно этим отелем. И все было прозрачно», — описал сейчас Ян Чермак.
В апреле 2022 года, то есть через два месяца после начала войны в Украине, Чермак полностью приобрел гостиничную компанию. Однако в то же время сам отель перешел к совершенно другому владельцу, а именно к компании Česká hotelová предпринимателя Алексея Жевайкина из Казахстана. Сделку тогда организовал именно Чермак.
Компанию Nagama, которая изначально владела отелем, Ян Чермак, будучи ее управляющим, в конце 2022 года отправил в банкротство.
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