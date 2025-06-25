E.ON с сентября временно снизит цены для 800 000 потребителей энергии

Новости и статьи 25 июня 2025 21:00 1335

Энергетическая компания E.ON снизит цены. С сентября цены для 800 000 потребителей, имеющих договор без фиксированной поставки электроэнергии и газа, уменьшатся на 10%. Это составит сотни крон за мегаватт-час (МВт-ч). Снижение продлится до конца года.