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E.ON с сентября временно снизит цены для 800 000 потребителей энергии

Новости и статьи
25 июня 2025
21:00
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Энергетическая компания E.ON снизит цены. С сентября цены для 800 000 потребителей, имеющих договор без фиксированной поставки электроэнергии и газа, уменьшатся на 10%. Это составит сотни крон за мегаватт-час (МВт-ч). Снижение продлится до конца года.
Это второе в этом году снижение цен на продукты E.ON без обязательств. В последние месяцы ситуация на энергетических рынках развивалась положительно, что позволило отразить тенденции в конечных расценках для клиентов. С другой стороны, ситуация в мире сложная и относительно нестабильная, поэтому дальнейшее развитие событий трудно предсказать, а энергетические рынки чувствительно реагируют на подобные ситуации.


Пока речь идет о временном снижении цен, но после дальнейшего анализа ситуации компания хотела бы продолжить эту политику.

Снижение касается всех тарифов без обязательств. Например, электроэнергия по самому распространенному тарифу D01d подешевеет на 393 крон за МВт-ч, газ — на 175 крон по базовому прайс-листу. Цены для потребителей изменятся автоматически, не нужно будет заключать новый договор или подавать заявку. Скидка не распространяется на потребителей с фиксированными ценами.
Чехия электричество
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