Девелопер VERTEX GROUP a.s. предупреждает о фиктивной компании VERTEXA GROUP a.s. Ее жертвы — пожилые люди

Ежедневно звонят десятки обманутых пожилых людей — часто медсестры или пенсионеры из небольших городов — с заявлениями о том, что они лишились 2 000–3 000 крон. Число случаев растет, и VERTEX GROUP a.s. вынуждена ежедневно объяснять звонящим, что не имеет никакого отношения к предлагаемым продуктам. Обманутые часто сообщают, что аферист действовал от ее имени, был груб или давил на них. Впоследствии они не могут дозвониться и остаются в растерянности.Фальшивые платформы и вымышленные личности становятся обычным оружием киберпреступников. В 2023 году через вишинг было похищено около 200 миллионов крон. Полиция Чешской Республики сообщила, что каждый год увеличивается количество заявлений об инвестиционных мошенничествах — на сотни процентов по сравнению с предыдущими годами.В компанию поступают десятки обращений от граждан, которые были обмануты с помощью вводящей в заблуждение рекламы и последующих телефонных звонков. Во время этих звонков мошенники представляются представителями VERTEX GROUP a.s., часто под вымышленным именем, например Йозеф Балаж. Как только собеседник выражает сомнения, следуют угрозы или ругательства, как правило, на словацком языке или с восточноевропейским акцентом. Во многих случаях люди под влиянием этих практик отправляют различные суммы денег якобы для инвестирования в облигации.VERTEX GROUP a.s. уже подала заявление в правоохранительные органы и тесно сотрудничает с полицией Чешской Республики и Чешским национальным банком. Последний подтвердил, что документы , предъявляемые мошенниками, поддельные. Предполагаемая компания Vertexa Group a.s. не зарегистрирована ни в торговом реестре, ни среди субъектов, имеющих право на ведение деятельности на финансовом рынке Чешской Республики.