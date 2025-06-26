Девелопер VERTEX GROUP a.s. предупреждает о фиктивной компании VERTEXA GROUP a.s. Ее жертвы — пожилые люди

Новости и статьи 26 июня 2025 15:00 1297

По последним данным полиции и финансовых учреждений, резко растет количество мошеннических инвестиционных предложений, которые для обмана используют телефон и интернет. Целью часто становятся люди с низким уровнем цифровой грамотности, в первую очередь пожилые люди, проживающие за пределами крупных городов.