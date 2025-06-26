Девелопер VERTEX GROUP a.s. предупреждает о фиктивной компании VERTEXA GROUP a.s. Ее жертвы — пожилые люди
26 июня 2025
15:00
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По последним данным полиции и финансовых учреждений, резко растет количество мошеннических инвестиционных предложений, которые для обмана используют телефон и интернет. Целью часто становятся люди с низким уровнем цифровой грамотности, в первую очередь пожилые люди, проживающие за пределами крупных городов.
Мошенники используют адрес компании VERTEX GROUP a.s. в Праге 8 и ее идентификационный номер, представляя вымышленных лиц. Поддельная «Vertexa Group a.s.» копирует фирменный стиль VERTEX GROUP a.s., включая адрес и идентификационный номер, и привлекает граждан к инвестициям в криптовалюты и другие активы. СМИ, телевидение и полиция Чешской Республики уже расследуют это дело.
Ежедневно звонят десятки обманутых пожилых людей — часто медсестры или пенсионеры из небольших городов — с заявлениями о том, что они лишились 2 000–3 000 крон. Число случаев растет, и VERTEX GROUP a.s. вынуждена ежедневно объяснять звонящим, что не имеет никакого отношения к предлагаемым продуктам. Обманутые часто сообщают, что аферист действовал от ее имени, был груб или давил на них. Впоследствии они не могут дозвониться и остаются в растерянности.
Тревожный рост числа мошенничеств по статистике
Фальшивые платформы и вымышленные личности становятся обычным оружием киберпреступников. В 2023 году через вишинг было похищено около 200 миллионов крон. Полиция Чешской Республики сообщила, что каждый год увеличивается количество заявлений об инвестиционных мошенничествах — на сотни процентов по сравнению с предыдущими годами.
VERTEX GROUP a.s. ежедневно откликается на десятки обращений
В компанию поступают десятки обращений от граждан, которые были обмануты с помощью вводящей в заблуждение рекламы и последующих телефонных звонков. Во время этих звонков мошенники представляются представителями VERTEX GROUP a.s., часто под вымышленным именем, например Йозеф Балаж. Как только собеседник выражает сомнения, следуют угрозы или ругательства, как правило, на словацком языке или с восточноевропейским акцентом. Во многих случаях люди под влиянием этих практик отправляют различные суммы денег якобы для инвестирования в облигации.
VERTEX GROUP a.s. уже подала заявление в правоохранительные органы и тесно сотрудничает с полицией Чешской Республики и Чешским национальным банком. Последний подтвердил, что документы, предъявляемые мошенниками, поддельные. Предполагаемая компания Vertexa Group a.s. не зарегистрирована ни в торговом реестре, ни среди субъектов, имеющих право на ведение деятельности на финансовом рынке Чешской Республики.
Рекомендации VERTEX GROUP a.s.:
Как не дать себя обмануть
- Проверьте юридический адрес компании — попробуйте найти официальный адрес и отзывы через Google Maps.
- Отдавайте предпочтение личной встрече — серьезные компании предложат вам увидеться лично, мошенники же часто утверждают, что «сейчас находятся в разъездах».
- Запишите телефонный разговор — договоритесь о времени и запишите его на другое устройство для использования в качестве доказательства.
- Не верьте преувеличенным обещаниям — тревожными сигналами являются срочность, обещание быстрой прибыли и беспроблемная окупаемость инвестиций.
- Сообщите в банк и полицию — измените свои данные доступа и как можно скорее подайте заявление.
- Присоединитесь к коллективному заявлению, которое поможет расследованию.
Словарь терминов — предупреждение о киберугрозах
- Фишинг
Метод атаки из области социальной инженерии. Злоумышленник пытается побудить жертву раскрыть конфиденциальные данные, например, данные для входа в банковскую систему. Типичными инструментами являются мошеннические электронные письма, SMS-сообщения, поддельные сайты или приложения для чата. Часто они апеллируют к срочности, чтобы человек действовал без раздумий.
- Вишинг (голосовой фишинг)
Специфическая форма фишинга, при которой мошенник связывается с жертвой по телефону. Он представляется банковским служащим, полицейским или представителем инвестиционной платформы. С помощью манипуляций и правдоподобного сценария он пытается побудить жертву отправить деньги или сообщить конфиденциальные данные.
- Спуфинг
Техника, часто используемая при вишинговых атаках. Злоумышленники могут подделать номер телефона так, что на дисплее жертвы отображается номер доверенного учреждения, например, банка, полиция или государственное учреждение. Цель — вызвать доверие и обойти защитные реакции жертвы.
Источник: Национальное управление по кибернетической и информационной безопасности (NÚKIB) — Отчет о состоянии кибербезопасности в Чешской Республике за 2023 год.
Источник: Национальное управление по кибернетической и информационной безопасности (NÚKIB) — Отчет о состоянии кибербезопасности в Чешской Республике за 2023 год.
- Где подать заявление, если вы стали жертвой
Полиция Чешской Республики — Региональное управление в Праге
Kongresová 1666/2, 140 00 Прага 4
GPS: 50.0612189 N, 14.4338739 E
Тел.: 974 821 111
Электронная почта: krpa.podatelna@pcr.cz
Датова схранка: rkiai5y
Веб-сайт: policie.gov.cz
Kongresová 1666/2, 140 00 Прага 4
GPS: 50.0612189 N, 14.4338739 E
Тел.: 974 821 111
Электронная почта: krpa.podatelna@pcr.cz
Датова схранка: rkiai5y
Веб-сайт: policie.gov.cz
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