В Чехии будут созданы специальные центры, чтобы помочь украинцам вернуться домой
6 мая 2025
09:00
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В Чехии будут созданы центры, которые должны облегчить украинским беженцам возвращение на Украину. Министр внутренних дел Вит Ракушан и вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов подписали в понедельник совместное заявление по этому вопросу.
Документ был подписан представителями обеих стран в резиденции чешского правительства после встречи премьер-министра Чехии Петра Фиалы (ODS) с президентом Украины Владимиром Зеленским, который с воскресенья находится в Чехии с официальным визитом.
«Чешская Республика приняла наибольшее количество украинских беженцев на душу населения, которые очень хорошо интегрируются. Однако необходимо предпринять дальнейшие шаги, чтобы продолжить улучшение ситуации и дать возможность тем, кто этого желает, вернуться в Украину. Я верю, что создание центров улучшит интеграцию украинцев в чешское общество и может помочь с добровольным возвращением на родину, когда придет время», — сказал премьер-министр Петр Фиала.
По данным Министерства внутренних дел, на конец марта в Чехии проживало более 364 000 беженцев, получивших временную защиту.
Центры должны предоставлять украинцам необходимую информацию о возможностях возвращения на Украину. Здесь также должна быть доступна юридическая помощь и поддержка. Цель правительства — мотивировать беженцев вернуться в страну для послевоенного восстановления. Подобные центры должны появиться также в Германии и Польше.
Эту инициативу Ракушан обсуждал со своим украинским коллегой еще в январе. «Мы понимаем, что победа над Россией и послевоенное восстановление страны невозможны без возвращения граждан домой. Мы полностью
поддерживаем намерение мотивировать украинских граждан к возвращению и созданию центров», — заявил тогда Ракушан.
Временная защита украинских беженцев дает им доступ к государственной медицинской страховке, образованию и рынку труда. В рамках Европейского союза она продлена до марта следующего года. В первой половине года должно проясниться, как система будет работать в ЕС. Чехия предлагает беженцам возможность специального долгосрочного пребывания. Президент Петр Павел подписал соответствующий закон в начале февраля.
«Чешская Республика приняла наибольшее количество украинских беженцев на душу населения, которые очень хорошо интегрируются. Однако необходимо предпринять дальнейшие шаги, чтобы продолжить улучшение ситуации и дать возможность тем, кто этого желает, вернуться в Украину. Я верю, что создание центров улучшит интеграцию украинцев в чешское общество и может помочь с добровольным возвращением на родину, когда придет время», — сказал премьер-министр Петр Фиала.
По данным Министерства внутренних дел, на конец марта в Чехии проживало более 364 000 беженцев, получивших временную защиту.
Центры должны предоставлять украинцам необходимую информацию о возможностях возвращения на Украину. Здесь также должна быть доступна юридическая помощь и поддержка. Цель правительства — мотивировать беженцев вернуться в страну для послевоенного восстановления. Подобные центры должны появиться также в Германии и Польше.
Эту инициативу Ракушан обсуждал со своим украинским коллегой еще в январе. «Мы понимаем, что победа над Россией и послевоенное восстановление страны невозможны без возвращения граждан домой. Мы полностью
поддерживаем намерение мотивировать украинских граждан к возвращению и созданию центров», — заявил тогда Ракушан.
Временная защита украинских беженцев дает им доступ к государственной медицинской страховке, образованию и рынку труда. В рамках Европейского союза она продлена до марта следующего года. В первой половине года должно проясниться, как система будет работать в ЕС. Чехия предлагает беженцам возможность специального долгосрочного пребывания. Президент Петр Павел подписал соответствующий закон в начале февраля.