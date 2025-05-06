В Чехии будут созданы специальные центры, чтобы помочь украинцам вернуться домой

Новости 420on 6 мая 2025 09:00 705

В Чехии будут созданы центры, которые должны облегчить украинским беженцам возвращение на Украину. Министр внутренних дел Вит Ракушан и вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов подписали в понедельник совместное заявление по этому вопросу.