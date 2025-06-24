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Украинец сопротивлялся выдаче на родину. «Мне придется идти на войну», — тщетно жаловался он в Конституционном суде

Новости и статьи
24 июня 2025
19:30
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Безопасность ситуации в Украине, которая сталкивается с российской агрессией, сама по себе не является препятствием для выдачи с целью уголовного преследования. Об этом заявил Конституционный суд в деле мужчины, который в своей родной стране преследуется за мошенничество. Мужчина сопротивлялся выдаче, утверждая, что у него в Чехии прочные семейные связи, а в Украине как бывший военный он, несомненно, будет призван в армию, но это не помогло.
Чешские суды удовлетворили просьбу Генеральной прокуратуры Украины, которая на основании ордера на арест просила выдать мужчину, подозреваемого в том, что он вместе с другими людьми и с помощью поддельного документа совершил мошеннический акт по передаче недвижимости, нанеся большой ущерб.

«Возможная воинская обязанность не является препятствием для его выдачи. Как и личные, и семейные обстоятельства заявителя. Восьмилетний срок, прошедший с момента предполагаемого совершения преступления, также повлиял на то, что, уехав за границу, он фактически сделал невозможным проведение уголовного разбирательства в Украине», — говорится в решении суда.

Однако мужчина всеми силами сопротивлялся выдаче в Украину и довел дело до Конституционного суда. В своей жалобе он апеллировал к судье, заявив, что он уже глубоко интегрировался в Чехии, а его жена, кроме того, беременна.

«Заявитель является бывшим военнослужащим, а они призываются в армию в первую очередь. Он заявляет о нарушении права не подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию, права на личную свободу, права на защиту от незаконного вмешательства в частную и семейную жизнь и права на судебную защиту», — говорится в его жалобе.

Однако сенат в составе судьи-докладчика Томаша Лангашка остался непреклонен. «Генеральная прокуратура Украины заверила, что местные органы принимают все возможные меры для обеспечения нормального функционирования учреждений для отбывания наказания и гарантирования безопасности их персонала, а также осужденных и лиц, взятых под стражу», — заявил Лангашек.

Конституционный суд также напомнил об заверении Генеральной прокуратуры Украины о том, что на время предварительного следствия, судебного разбирательства и отбывания наказания мужчина не подлежит призыву на военную службу.

«Перемещение иностранца в государство, в котором он подлежит воинской обязанности при указанных условиях, само по себе не может рассматриваться как нарушение международных обязательств Чешской Республики, при этом заявитель не указывает никаких особых обстоятельств, по которым его дело должно рассматриваться иначе», — заключил Лангашек.
Чехия Украина война суды
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