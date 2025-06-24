Украинец сопротивлялся выдаче на родину. «Мне придется идти на войну», — тщетно жаловался он в Конституционном суде

Новости и статьи 24 июня 2025 19:30 83

Безопасность ситуации в Украине, которая сталкивается с российской агрессией, сама по себе не является препятствием для выдачи с целью уголовного преследования. Об этом заявил Конституционный суд в деле мужчины, который в своей родной стране преследуется за мошенничество. Мужчина сопротивлялся выдаче, утверждая, что у него в Чехии прочные семейные связи, а в Украине как бывший военный он, несомненно, будет призван в армию, но это не помогло.