Мошенничество с пособиями в Чехии: иностранка использовала личные данные 17 человек

Расследование началось после заявления мужчины из Злина, который обнаружил, что от его имени оформили заявку на получение социальных пособий для проживания иностранцев. Эти выплаты были перечислены неизвестному лицу, хотя мужчина не размещал иностранцев и не подавал таких заявок. «В дальнейшем подозрения в злоупотреблении системой пособий были выдвинуты соответствующим органом», — пояснила пресс-секретарь.









В ходе расследования следователи и аналитики изучили десятки банковских счетов, адресов электронной почты и IP-адресов, а также опросили многочисленных свидетелей. «Во время обыска в доме подозреваемой нашли дизайнерские сумочки, одежду и обувь с чеками на десятки тысяч крон, наличные, несколько мобильных телефонов и SIM-карт, а также документальные свидетельства», — рассказала Козумпликова.





Сначала женщина отрицала вину и утверждала, что помогала соотечественникам. «Через несколько часов, под гнетом улик, она призналась. Женщина нанесла Чешской Республике ущерб в размере 1 608 000 крон и пыталась украсть еще 864 000. Всего она отправила 304 заявления на пособия , из которых в 204 случаях выплаты были произведены. Для этого она использовала личные данные 17 иностранцев. После внедрения контроля за онлайн-заявлениями она прекратила свои действия», — отметила пресс-секретарь.

По данным следствия, женщина злоупотребляла помощью, предоставляемой Чехией иностранцам, используя доверчивость соотечественников. «Она приобретала бесплатные SIM-карты на имена иностранцев и создавалa несколько электронных личностей, чтобы подавать заявления на пособия солидарным домохозяйствам. Средства переводились либо на ее собственный счет, либо на счет ее отца, который не знал о мошенничестве», — добавила Козумпликова.