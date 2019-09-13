Депутаты отменили вето Сената: ЕЕТ будет распространена на малый бизнес

В пятницу нижняя палата парламента вновь одобрила распространение электронной системы выручки (EET) на владельцев малого бизнеса. Таким образом, депутаты преодолели вето Сената, который в июле настаивал на отмене третьей и четвертой волн ЕЕТ.

104 члена партий ANO, ČSSD и KSČM проголосовали за расширение системы ЕЕТ на малые предприятия, ремесленников, врачей и юристов. 84 депутата от ODS, Пиратской партии, SPD, TOP 09 и STAN были против. Для отмены вето требовался 101 голос.

«Это хорошая новость, сегодняшний день был успешным», — сказала министр финансов Чехии Алена Шиллерова (ANO), добавив, что для принятия поправки потребовалось больше года.

Расширение ЕЕТ подвергла критике оппозиция. «Пятница, 13-е, к сожалению, принесла плохие новости всем торговцам. Правительственной коалиции удалось набрать 101 голос и поддержать закон о ЕЕТ. Мы продолжим борьбу, потому что мы считаем, что волна ЕЕТ, которая была утверждена, является плохой инициативой и затрагивает мелких предпринимателей», — заявил глава ODS Петр Фиала на пресс-конференции.

«Андрей Бабиш называет себя защитником предпринимателей и малого бизнеса, но это противоречит тому, что он делает», — подчеркнул лидер партии «Пираты» Иван Бартош.

Как уже сообщал 420on.cz, данная поправка призвана расширить круг предпринимателей, которые будут обязаны отчитываться в рамках ЕЕТ. В список включены в том числе ремесленники, парикмахеры, врачи, таксисты и юристы. Некоторым предпринимателям с доходом менее 1 млн крон будет облегчен учет продаж, чтобы они могли предоставлять информацию без подключения к интернету, используя только бумажные квитанции. Одновременно проект устанавливает сниженную 10-процентную ставку налога на добавленную стоимость в таких областях, как общественное питание, уборка, вода, канализация, аудиокниги и электронные книги.



Источник: novinky.cz