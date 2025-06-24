Сегодня начинается саммит НАТО, основными темами будут расходы на оборону и Украина

Новости 420on 24 июня 2025 09:30 526

Сегодня в Гааге начинается двухдневный саммит Североатлантического альянса (НАТО), центральной темой которого станет увеличение расходов на оборону, а также поддержка Украины, подвергшейся нападению со стороны России. Чехию будет представлять президент Петр Павел, вместе с ним в Нидерланды отправятся министр обороны Яна Черноховая и глава МИД Ян Липавский.