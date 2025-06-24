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Сегодня начинается саммит НАТО, основными темами будут расходы на оборону и Украина

Новости 420on
24 июня 2025
09:30
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Сегодня в Гааге начинается двухдневный саммит Североатлантического альянса (НАТО), центральной темой которого станет увеличение расходов на оборону, а также поддержка Украины, подвергшейся нападению со стороны России. Чехию будет представлять президент Петр Павел, вместе с ним в Нидерланды отправятся министр обороны Яна Черноховая и глава МИД Ян Липавский.
Генеральный секретарь НАТО подтвердил, что на саммите альянс согласится увеличить расходы на оборону до пяти процентов валового внутреннего продукта (ВВП). Он также назвал Россию самой большой и прямой угрозой для НАТО. Он также заявил, что в этом году союзники предоставят Украине военную помощь в размере более 35 миллиардов евро (около 870 миллиардов крон).

Рютте ранее уже предлагал увеличить целевой уровень расходов на оборону до пяти процентов ВВП, причем 3,5 процента должны быть направлены на армию, а 1,5 процента — на более широкие расходы, связанные с безопасностью, например, на инфраструктуру, кибербезопасность или строительство медицинских учреждений.

По словам президента Павла, Чехия готова поддержать такое обязательство, а вот Испания высказала возражения.
Сегодня днем состоится так называемый Публичный форум НАТО, организованный альянсом и правительством Нидерландов совместно с представителями гражданского общества. На нем выступят Рютте и Павел. После обеда состоится пленарное заседание Форума оборонной промышленности, на котором встретятся министры обороны и представители промышленности стран альянса.

Вечером параллельно состоятся несколько других мероприятий. Главным из них станет ужин для премьер-министров и президентов, который будет дан королевской четой Нидерландов Виллемом-Александром и Максимой. Также состоятся рабочий ужин Совета НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел и рабочий ужин Североатлантического совета в формате министров обороны.

Официальные переговоры союзников на уровне глав государств и председателей правительств запланированы на среду утром и продлятся всего два с половиной часа. В некоторых переговорах примут участие президент Украины Владимир Зеленский и партнеры из стран Индо-Тихоокеанского региона, а именно Южная Корея, Австралия, Япония и Новый Зеланд. В Нидерланды также прибудут глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Коста, которые сегодня днем встретятся с Рюттом и Зеленским.

В ходе саммита ожидается множество протестов, в том числе против увеличения расходов на вооружение.
НАТО Чехия
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