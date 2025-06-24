Министерство нарушило права SPD, извинений можно не ждать
24 июня 2025
16:30
379
Права движения SPD были нарушены, когда Министерство внутренних дел упомянуло его в регулярном отчете о проявлениях экстремизма и предвзятой ненависти за 2022 год. Движение подало несколько исков против ведомства, которое неоднократно указывало на него.
SPD было недовольно тем, что в отчете оно было названо «ксенофобским популистским субъектом», распространяющим проявления предвзятой ненависти.
Две недели назад суд отклонил еще один из ряда исков SPD против министерства, заявив, что партия использует предрассудки и оскорбительную символику. Ни в феврале, ни сейчас суд не признал право SPD на извинения, поскольку не счел нарушение прав значительным.
Две недели назад суд отклонил еще один из ряда исков SPD против министерства, заявив, что партия использует предрассудки и оскорбительную символику. Ни в феврале, ни сейчас суд не признал право SPD на извинения, поскольку не счел нарушение прав значительным.
В отчете за 2022 год SPD было описано как «безусловный лидер» ксенофобской популистской сцены, который ревностно охранял свою доминирующую позицию. Однако, согласно отчету, в то время движение «отшло от ксенофобских тем и уделяло приоритетное внимание другим социальным вопросам, включая российскую оккупацию части Украины».
«Позиция движения по поводу этой агрессии во многих случаях копирует нарративы, которые для Центральной Европы генерируют пропагандисты, работающие в интересах кремлевского режима», — констатировало министерство.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:30
24 ИЮНЯ 2025
776
09:30
24 ИЮНЯ 2025
746
08:00
24 ИЮНЯ 2025
2000
22:00
23 ИЮНЯ 2025
881
18:00
23 ИЮНЯ 2025
1539
16:30
23 ИЮНЯ 2025
1392
15:00
23 ИЮНЯ 2025
1087
13:30
23 ИЮНЯ 2025
64265
09:30
23 ИЮНЯ 2025
3756