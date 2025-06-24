Министерство нарушило права SPD, извинений можно не ждать

SPD было недовольно тем, что в отчете оно было названо «ксенофобским популистским субъектом», распространяющим проявления предвзятой ненависти.



Две недели назад суд отклонил еще один из ряда исков SPD против министерства, заявив, что партия использует предрассудки и оскорбительную символику. Ни в феврале, ни сейчас суд не признал право SPD на извинения, поскольку не счел нарушение прав значительным.







В отчете за 2022 год SPD было описано как «безусловный лидер» ксенофобской популистской сцены, который ревностно охранял свою доминирующую позицию. Однако, согласно отчету, в то время движение «отшло от ксенофобских тем и уделяло приоритетное внимание другим социальным вопросам, включая российскую оккупацию части Украины».



«Позиция движения по поводу этой агрессии во многих случаях копирует нарративы, которые для Центральной Европы генерируют пропагандисты, работающие в интересах кремлевского режима», — констатировало министерство.