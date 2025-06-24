ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Министерство нарушило права SPD, извинений можно не ждать

Новости и статьи
24 июня 2025
16:30
379
Права движения SPD были нарушены, когда Министерство внутренних дел упомянуло его в регулярном отчете о проявлениях экстремизма и предвзятой ненависти за 2022 год. Движение подало несколько исков против ведомства, которое неоднократно указывало на него.
SPD было недовольно тем, что в отчете оно было названо «ксенофобским популистским субъектом», распространяющим проявления предвзятой ненависти.

Две недели назад суд отклонил еще один из ряда исков SPD против министерства, заявив, что партия использует предрассудки и оскорбительную символику. Ни в феврале, ни сейчас суд не признал право SPD на извинения, поскольку не счел нарушение прав значительным. 


В отчете за 2022 год SPD было описано как «безусловный лидер» ксенофобской популистской сцены, который ревностно охранял свою доминирующую позицию. Однако, согласно отчету, в то время движение «отшло от ксенофобских тем и уделяло приоритетное внимание другим социальным вопросам, включая российскую оккупацию части Украины».

«Позиция движения по поводу этой агрессии во многих случаях копирует нарративы, которые для Центральной Европы генерируют пропагандисты, работающие в интересах кремлевского режима», — констатировало министерство.
Томио Окамура политика
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
24 ИЮНЯ 2025
83
ОБЩЕСТВО
УКРАИНЕЦ СОПРОТИВЛЯЛСЯ ВЫДАЧЕ НА РОДИНУ. «МНЕ ПРИДЕТСЯ ИДТИ НА ВОЙНУ», — ТЩЕТНО ЖАЛОВАЛСЯ ОН В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ
18:00
24 ИЮНЯ 2025
273
ОБЩЕСТВО
ТРАМВАЙНАЯ ОСТАНОВКА HELLICHOVA В ЦЕНТРЕ ПРАГИ МЕНЯЕТ НАЗВАНИЕ. ТЕПЕРЬ ИХ БУДЕТ ДВА ВМЕСТО ОДНОГО
11:44
24 ИЮНЯ 2025
1162
ОБЩЕСТВО
ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ НА НА КОЛЬЦЕВОЙ АВТОДОРОГЕ В ПРАГЕ, САМОСВАЛ С ГРАВИЕМ ВРЕЗАЛСЯ В ГРУЗОВИК
10:30
24 ИЮНЯ 2025
776
ОБЩЕСТВО
ПОЛОВИНА ЧЕХОВ НЕ ХОЧЕТ ИДТИ НА ВЫБОРЫ
09:30
24 ИЮНЯ 2025
746
ПОЛИТИКА
СЕГОДНЯ НАЧИНАЕТСЯ САММИТ НАТО, ОСНОВНЫМИ ТЕМАМИ БУДУТ РАСХОДЫ НА ОБОРОНУ И УКРАИНА
08:00
24 ИЮНЯ 2025
2000
ОБЩЕСТВО
400 000 НОВЫХ ЖИТЕЛЕЙ ПРАГИ. ЭКСПЕРТЫ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ, ЧТО ИМ НЕГДЕ БУДЕТ ЖИТЬ
22:00
23 ИЮНЯ 2025
881
ОБЩЕСТВО
ВЕТЕРИНАРЫ ОБНАРУЖИЛИ В БРНО МЯСНУЮ ЛАВКУ С ПРОСРОЧЕННЫМ МЯСОМ
18:00
23 ИЮНЯ 2025
1539
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКИЕ СМИ: ВЫХОД СЛОВАКИИ ИЗ НАТО? ПОЛОВИНА СЛОВАКОВ ПРОТИВ, ТРЕТЬ ЗА НЕЙТРАЛИТЕТ
16:30
23 ИЮНЯ 2025
1392
ОБЩЕСТВО
ИНОСТРАНЦУ СТАЛО ПЛОХО ЗА РУЛЕМ — ЕГО ПРИШЛОСЬ РЕАНИМИРОВАТЬ
15:00
23 ИЮНЯ 2025
1087
ПОЛИТИКА
ЛИПАВСКИЙ: РОССИЙСКИЙ ИМПЕРИАЛИЗМ ОСТАНЕТСЯ ГЛАВНОЙ УГРОЗОЙ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
13:30
23 ИЮНЯ 2025
64265
ОБЩЕСТВО
ПОЛЬША РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ СОБСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НА ГРАНИЦЕ С ГЕРМАНИЕЙ
12:00
23 ИЮНЯ 2025
3016
ОБЩЕСТВО
ИНОСТРАНЕЦ УГРОЖАЛ ИЗ ПРАЖСКОГО ОТЕЛЯ НАСИЛЬСТВЕННЫМ НАПАДЕНИЕМ ИЗ-ЗА НЕНАВИСТИ К ЧЕХАМ. ЕГО ВЫСЛАЛИ ИЗ СТРАНЫ
10:30
23 ИЮНЯ 2025
1675
ОБЩЕСТВО
ЧИПЫ ДЛЯ СОБАК И КОШЕК И ИХ РЕГИСТРАЦИЯ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЕВРОСОЮЗА ДОЛЖНО ОГРАНИЧИТЬ НЕЛЕГАЛЬНОЕ РАЗВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
09:30
23 ИЮНЯ 2025
3756
ОБЩЕСТВО
ГОСУДАРСТВО НАЧНЕТ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ, ХОДЯТ ЛИ ДЕТИ В ШКОЛУ
11:00
22 ИЮНЯ 2025
2078
ПОЛИТИКА
ЗЕЛЕНСКИЙ: НЕКОТОРЫЕ ЧЕШСКИЕ КОМПАНИИ ПОСТАВЛЯЮТ В РОССИЮ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОРУЖИЯ