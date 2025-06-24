Половина чехов не хочет идти на выборы

Новости 420on 24 июня 2025 10:30 516

Спад интереса к политике, который переживает Чехия, не имеет аналогов во всей Европе. Это увеличивает вероятность того, что выборы закончатся так, как сегодня никто даже не может себе представить. В прошлом низкая явка на выборы помогала радикальным партиям, пишет обозреватель Seznam Zprávy Петр Голуб.