Половина чехов не хочет идти на выборы
24 июня 2025
10:30
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Спад интереса к политике, который переживает Чехия, не имеет аналогов во всей Европе. Это увеличивает вероятность того, что выборы закончатся так, как сегодня никто даже не может себе представить. В прошлом низкая явка на выборы помогала радикальным партиям, пишет обозреватель Seznam Zprávy Петр Голуб.
Уже через 100 дней состоятся выборы в Палату депутатов, предвыборная кампания которых является одной из самых скучных в истории. С 2023 года опросы обещают оппозиционным движения ANO и SPD примерно одинаковый результат, в сумме чуть менее 45 процентов. Правительственные партии вместе с Пиратами в свою очередь долгое время удерживаются на уровне чуть выше 35 процентов. Пока что даже скандал с биткойнами не изменил распределение голосов.
Тем не менее, за внешне скучными новостями исследовательских агентств скрывается драма, обещающая перемены. Интерес чехов к участию в выборах упал до исторического минимума. Еще два года и несколько месяцев назад, по данным агентства Median, почти 80% опрошенных намеревались пойти на выборы. В начале этого года их было уже чуть более 60%, а в мае — 53%. Биткойн-скандал вряд ли улучшит ситуацию.
Это исключительная ситуация не только для нашей страны. Все более острая борьба между радикальными националистами и либеральными партиями привела к тому, что явка на выборах в Германии и Австрии приблизилась к 80%, а в Словакии, Польше и Венгрии — к 70%. В Чехии явка выше 60% была бы сюрпризом.
В то же время Евробарометр выявил, что с конца 2022 года интерес к политике в Чехии снизился больше всего в Европе. Число чехов, которые часто обсуждают политику на работе или с соседями, к весне этого года сократилось на 8%, а наоборот, на 7% больше людей полностью игнорируют политику в беседах с соседями. Такие изменения не являются обычными и приближаются к ним только в Португалии, где коррупционные скандалы ликвидируют одно правительство за другим. Однако это не относится к Чехии.
Спад интереса вызван не только разочарованием избирателей, которые проголосовали за Spolu в октябре 2021 года и ожидали от своих фаворитов большей экономической компетентности. Правда, почти 30 процентов из них, по данным Median, относятся к тем, кто не определился или вообще не хочет голосовать. Однако среди людей, которые не знают, за кого голосовать, или не планируют участвовать в выборах, бывшие избиратели ANO и коалиции PirSTAN в совокупности составляют такую же долю, как и бывшие сторонники Spolu.
«Мы злы на политиков», — так могут ответить чехи на вопрос, почему они не пойдут на выборы или почему перестали интересоваться политикой. Однако это означает лишь то, что рационального ответа нет. Теоретически можно предположить, что люди потрясены кризисами 2020-2022 годов, а также тем, что ни представители правительства, ни оппозиции не предлагают рецепта, как быстро улучшить ситуацию. Однако такого поверхностного объяснения недостаточно. В конце концов, экономика постепенно растет уже пятый квартал подряд (в отличие от большинства стран Центральной Европы), а доходы населения давно превысили докризисный уровень.
В любом случае, с падением интереса избирателей политическая сцена теряет стабильность. О результатах выборов, а значит, и о ситуации в стране на следующие четыре года, может решить умело проведенная кампания за неделю до выборов или единственная удачная идея одного из преемников Марка Прхала.
Нельзя не заметить, что низкая явка и небольшой интерес к политике играют на руку радикальным или популистским партиям. Это уже произошло в этом году в упомянутом Португалии, где второй по силе партией в парламенте стала радикально правая Chega, основанная всего шесть лет назад спортивным комментатором Андре Вентурой.
То же правило до сих пор действовало и в Чехии. Коммунисты показали лучший результат после 1989 года (19 процентов) в 2002 году, когда после периода оппозиционного соглашения явка на выборах впервые упала ниже 60 процентов. Второй раз это произошло после падения правительства Петра Нечаша в 2013 году. Тогда в большую политику вошли протестные движения Андрея Бабиша и Томия Окамуры.
Тем не менее, за внешне скучными новостями исследовательских агентств скрывается драма, обещающая перемены. Интерес чехов к участию в выборах упал до исторического минимума. Еще два года и несколько месяцев назад, по данным агентства Median, почти 80% опрошенных намеревались пойти на выборы. В начале этого года их было уже чуть более 60%, а в мае — 53%. Биткойн-скандал вряд ли улучшит ситуацию.
Это исключительная ситуация не только для нашей страны. Все более острая борьба между радикальными националистами и либеральными партиями привела к тому, что явка на выборах в Германии и Австрии приблизилась к 80%, а в Словакии, Польше и Венгрии — к 70%. В Чехии явка выше 60% была бы сюрпризом.
В то же время Евробарометр выявил, что с конца 2022 года интерес к политике в Чехии снизился больше всего в Европе. Число чехов, которые часто обсуждают политику на работе или с соседями, к весне этого года сократилось на 8%, а наоборот, на 7% больше людей полностью игнорируют политику в беседах с соседями. Такие изменения не являются обычными и приближаются к ним только в Португалии, где коррупционные скандалы ликвидируют одно правительство за другим. Однако это не относится к Чехии.
Спад интереса вызван не только разочарованием избирателей, которые проголосовали за Spolu в октябре 2021 года и ожидали от своих фаворитов большей экономической компетентности. Правда, почти 30 процентов из них, по данным Median, относятся к тем, кто не определился или вообще не хочет голосовать. Однако среди людей, которые не знают, за кого голосовать, или не планируют участвовать в выборах, бывшие избиратели ANO и коалиции PirSTAN в совокупности составляют такую же долю, как и бывшие сторонники Spolu.
«Мы злы на политиков», — так могут ответить чехи на вопрос, почему они не пойдут на выборы или почему перестали интересоваться политикой. Однако это означает лишь то, что рационального ответа нет. Теоретически можно предположить, что люди потрясены кризисами 2020-2022 годов, а также тем, что ни представители правительства, ни оппозиции не предлагают рецепта, как быстро улучшить ситуацию. Однако такого поверхностного объяснения недостаточно. В конце концов, экономика постепенно растет уже пятый квартал подряд (в отличие от большинства стран Центральной Европы), а доходы населения давно превысили докризисный уровень.
В любом случае, с падением интереса избирателей политическая сцена теряет стабильность. О результатах выборов, а значит, и о ситуации в стране на следующие четыре года, может решить умело проведенная кампания за неделю до выборов или единственная удачная идея одного из преемников Марка Прхала.
Нельзя не заметить, что низкая явка и небольшой интерес к политике играют на руку радикальным или популистским партиям. Это уже произошло в этом году в упомянутом Португалии, где второй по силе партией в парламенте стала радикально правая Chega, основанная всего шесть лет назад спортивным комментатором Андре Вентурой.
То же правило до сих пор действовало и в Чехии. Коммунисты показали лучший результат после 1989 года (19 процентов) в 2002 году, когда после периода оппозиционного соглашения явка на выборах впервые упала ниже 60 процентов. Второй раз это произошло после падения правительства Петра Нечаша в 2013 году. Тогда в большую политику вошли протестные движения Андрея Бабиша и Томия Окамуры.
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