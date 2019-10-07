В Чехии работают более 700 тысяч иностранцев

Если сразу после вступления в Европейский Союз в 2004 году в Чехии среди работников было только 4% иностранцев, то в середине 2019 года этот показатель составил 13,2%.

С конца прошлого года количество работающих в республике иностранцев выросло примерно на 38 тысяч человек и превысило 700 тысяч, рассказала Ярмила Марешова из Чешского статистического управления.

По данным Чешской торговой палаты, несмотря на замедление экономического роста, чешским компаниям требуется приблизительно 300-400 тысяч рабочих. Это особенно актуально в таких сферах, как строительство, торговля и промышленность.

Подавляющее большинство иностранцев в Чешской Республике — наемные работники (606 483 человека). Число индивидуальных предпринимателей из-за границы растет более медленными темпами. По данным Министерства промышленности и торговли, в середине 2019-го их было 92 тысячи, то есть примерно на 2,2 тысячи больше, чем в конце прошлого года. Чаще всего предпринимателями являются украинцы (22 408 человек) и вьетнамцы (20 904).

Среди иностранных работников преобладают мужчины (63,4%). По данным MPSV, большинство иностранцев (почти треть) работают в обрабатывающей промышленности. Такие области, как оптовые и розничные продажи, ремонт и техническое обслуживание автомобилей и строительная сфера, также заинтересованы в их услугах.

Источник: novinky.cz