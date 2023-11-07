Скоро Air Bank позволит обычным клиентам инвестировать в акции и ETF

Если среди ваших целей на новый год есть желание начать инвестировать в акции и вы при этом являетесь клиентом Air Bank, вам не нужно будет скачивать какое-либо другое приложение или открывать счет в специализированном сервисе. В начале года Air Bank запустит возможность инвестирования в конкретные акции ведущих американских компаний, а также в несколько биржевых фондов, известных как ETF. Чешский банк, входящий в инвестиционную группу PPF семьи Келлнер, реагирует на рост интереса к инвестициям со стороны чехов и хочет предложить им максимально простой вход в мир акций. Согласно исследованиям компании, на рынке существует до 3 млн человек, которые либо вообще не инвестируют, либо инвестируют только в фонды. И компания хочет их привлечь.



«Мы видим растущий спрос на варианты инвестирования со стороны наших клиентов, поэтому мы представляем новую услугу, которая упрощает мир инвестирования в акции. Клиенты смогут наглядно видеть динамику развития своих инвестиций в приложении My Air наряду с другими банковскими услугами», — говорит Петр Жабжа, начальник управления инвестиций Air Bank. Услуга будет доступна широкой публике, и клиенты смогут легко управлять своим портфелем. «Минимальная сумма инвестиций установлена на уровне 1 000 чешских крон, и инвесторы могут также покупать доли акций», — добавляет он.



Инвестирование в акции будет возможно только через мобильное приложение Air Bank, которым, по словам представителей банка, пользуется около 80% из более чем 1,1 млн клиентов. Вход в сервис также будет простым. Благодаря тому, что Air Bank не предоставляет клиентам инвестиционных консультаций и каждый вкладывает средства самостоятельно, нет необходимости заполнять сложную анкету. Пользователю достаточно поставить галочку в нескольких формах, а банк уже имеет все необходимые данные о нем. Инвестиции также могут осуществляться в евро или долларах с использованием соответствующего валютного счета. В случае с кронами банк всегда автоматически производит обмен в момент покупки по текущему курсу.



Apple, Tesla и S&P 500

Будут предложены акции 200 американских компаний, торгующихся на NYSE и Nasdaq, так что такие гиганты, как Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta и Tesla, не останутся в стороне. Также можно будет инвестировать в так называемые фракции, то есть в часть целой акции. Например, одна акция конгломерата Berkshire Hathaway легендарного инвестора Уоррена Баффета стоит более полумиллиона долларов (свыше 12 млн крон). Однако благодаря фракциям можно купить часть этой акции за упомянутую 1 000 крон.



Кроме того, Air Bank будет предлагать 20 биржевых фондов, называемых ETF. Их состав обычно копирует популярные фондовые индексы, такие как S&P 500 или Nasdaq 100. Это будут ETF немецкого рынка и торговой системы XETRA, в том числе ETF, отслеживающие S&P 500. В будущем Air Bank хотел бы также добавить акции Пражской фондовой биржи, где торгуются, например, ČEZ, но в настоящее время ожидает технического решения, которое позволило бы осуществлять дробное инвестирование.



Air Bank стремится сделать свой сервис еще более простым, чем приложение Revolut, которое клиенты в Чехии используют для инвестиций в акции. «Мы конкурируем с Revolut по простоте, а с другими банками — по комиссиям. Мы считаем, что можем предложить лучшее, более интересное и дешевое решение, чем наши конкуренты», — объясняет Петр Жабжа.



При покупке акций через Air Bank, который сотрудничает в этом направлении с брокерской платформой Interactive Brokers, пользователь будет платить фиксированную комиссию. Размер комиссии составит либо 0,2% от общего объема сделки, либо не менее двух долларов или пяти евро, то есть 45 или 120 крон. Обслуживание инвестиционного счета, на который можно будет переводить деньги как с текущих, так и с накопительных счетов, будет совершенно бесплатным.



Таким образом, с одной стороны, Air Bank может переманить на свою сторону часть клиентов Revolut, а с другой —привлечь клиентов других банков. Ведь на чешском рынке не так много банков, предлагающих аналогичные инвестиции в акции. Инвестиционные платформы в различных формах имеются у Fio bank, ČSOB и Raiffeisenbank, но это, как правило, более сложные или дорогие услуги. «Мы же хотим быть в основном простой платформой для совершения самой покупки», — говорит Петр Жабжа.



Поэтому на старте будет предлагаться лишь ограниченное число наименований, а также не будет подробностей об отдельных акциях, таких как график динамики их цены или другие показатели, например рыночная стоимость, дивидендная доходность или коэффициент P/E. Расширенные инструкции по покупке или продаже, например при падении цены акции ниже определенного уровня, будут недоступны, по крайней мере на старте. Учитывая простоту продукта, новый сервис также не призван конкурировать с инвестиционной платформой Portu от Wood & Company, которая уже третий год интегрирована в приложение Air Bank.



«Эти два сервиса не конкурируют в принципе. В рамках нашего предложения Portu — это цифровой менеджер активов для долгосрочного инвестирования, создания финансовой подушки безопасности и, по сути, необслуживаемого управления. Для многих людей инвестирование в конкретные акции с помощью Air Bank станет входом в мир инвестиций», — поясняет Жабжа. Банк Группы PPF также предлагает платформу Zonky, в рамках которой индивидуальные клиенты предоставляют займы напрямую друг другу, или традиционные инструменты, такие как паевые инвестиционные фонды.



«Мы не хотим привязывать клиента к одному решению, мы хотим предложить ему те услуги, которые наиболее близки ему либо по уровню риска, либо по потенциалу доходности. Zonky не является инвестиционным продуктом, но используется для оценки стоимости денег и имеет преимущество в виде четко определенного и предсказуемого дохода. В следующем году мы также хотим активизировать предложение по паевым инвестиционным фондам», — добавляет Петр Жабжа.



Когда именно Air Bank запустит свою новую услугу по инвестированию, он пока сказать не хочет. Сроки — «на рубеже года», и клиенты могут ожидать ее в конце 2023 года. Банк хочет успеть до январских новогодних праздников, когда, согласно его опросам, еще больше чехов решат инвестировать.