Среди наркотиков в Чехии по-прежнему преобладает метамфетамин, но растет интерес к кокаину
26 июня 2025
19:30
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Как и в предыдущие годы, на чешском рынке наркотиков преобладает метамфетамин, который в основном производится в небольших лабораториях. Однако в последнее время растет интерес к кокаину, который благодаря перепроизводству в странах Южной Америки становится все более доступным. Выращивание марихуаны переместилось с крупных плантаций на средние и мелкие, оснащенные современными технологиями.
Согласно годовому отчету, полиция ежегодно выявляет около 200 лабораторий по производству метамфетамина. В прошлом году было обнаружено 192.
По-прежнему преобладают небольшие «кухонные лаборатории». Исходником является эфедрин или псевдоэфедрин, получаемый из лекарств, контрабандой ввозимых из-за границы. Чаще всего лекарства доставляются из Польши или Сербии, но иногда и из более отдаленных стран, например из Египта. Лаборатории производят несколько сотен граммов наркотика за один производственный цикл.
Чехия давно является источником метамфетамина для соседних стран. Однако на внутреннем рынке наркотиков растет количество неместного метамфетамина, контрабандой ввозимого из-за рубежа. Он производится по другой технологии и из других прекурсоров. За один цикл выпускается несколько десятков килограммов наркотика, что снижает его цену.
Кокаин все еще является наркотиком, символизирующим высокий статус, однако уже не считается продуктом исключительно для богатых. В настоящее время наркокартели контрабандой ввозят из Латинской Америки в Европу тонны. В Чехии его цена также снижается. Кокаин сюда в основном ввозят курьеры из Испании и Нидерландов.
За грамм кокаина, который после разбавления обычно содержит около 0,6 грамма наркотика, на улице просят от 2 000 до 2 500 крон. Метамфетамин, производимый в Чехии, в последние годы продавался по 1 000 крон за грамм, но в настоящее время его цена растет до 1 500 крон и более. Таким образом, цена обоих незаконных стимуляторов постепенно выравнивается с высоким предложением кокаина.
Конопляные наркотики обычно также составляют одну из многих наркотических опций, которые предлагают преступники. Во время задержаний нередко в дополнение находят метамфетамин, кокаин, кетамин или МДМА (экстази). В Чехии также расширяется предложение полусинтетических или синтетических каннабиноидов. После очень бурного появления продуктов из низкопотентного каннабиса в виде конфет и начинок для электронных сигарет, в результате регулирования их доступности предложение сократилось, хотя эти продукты и далее предлагаются с содержанием пока нерегулируемых вариантов полусинтетических каннабиноидов.
С момента пандемии COVID-19 растет торговля наркотиками в онлайн-среде. Используются социальные сети и другие коммуникационные платформы, а также платежи в криптовалютах.
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