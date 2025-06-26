Среди наркотиков в Чехии по-прежнему преобладает метамфетамин, но растет интерес к кокаину

Новости и статьи 26 июня 2025 19:30 1477

Как и в предыдущие годы, на чешском рынке наркотиков преобладает метамфетамин, который в основном производится в небольших лабораториях. Однако в последнее время растет интерес к кокаину, который благодаря перепроизводству в странах Южной Америки становится все более доступным. Выращивание марихуаны переместилось с крупных плантаций на средние и мелкие, оснащенные современными технологиями.