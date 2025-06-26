Президент Чехии подписал единые правила проведения избирательной кампании

Новости 420on 26 июня 2025 22:00 1238

С следующего года в Чехии будут унифицированы правила проведения кампании по республиканским и региональным выборам. Кампания будет начинаться за 150 дней до выборов. Это предусматривает закон, подписанный президентом Петром Павелом.