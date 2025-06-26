Президент Чехии подписал единые правила проведения избирательной кампании
26 июня 2025
22:00
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С следующего года в Чехии будут унифицированы правила проведения кампании по республиканским и региональным выборам. Кампания будет начинаться за 150 дней до выборов. Это предусматривает закон, подписанный президентом Петром Павелом.
Норма вызвала спор в коалиции из-за требования Министерства внутренних дел, чтобы за публикацию лжи в избирательных кампаниях вводилось наказание в виде административного правонарушения, за которое Управление по надзору за финансовой деятельностью политических партий и движений могло бы наложить штраф до 2 миллионов крон. Однако парламент не одобрил это предложение.
Противники введения административных санкций за публикацию явно ложной или грубо оскорбительной информации в ходе кампании аргументировали это тем, что ведомство будет перегружено жалобами. По их мнению, потерпевшие смогут по-прежнему обращаться в суды, которые могут присудить им компенсацию за клевету или ущерб личности.
Закон должен установить, что официальная избирательная кампания будет начинаться не с момента объявления выборов, а за 150 дней до истечения срока полномочий. По мнению правительства, это обеспечит политическим субъектам большую уверенность при финансовом планировании кампании. Это изменение является реакцией на решение бывшего президента Милоша Земана объявить прошлые парламентские выборы и тем самым начать предвыборную кампанию примерно за девять месяцев до их проведения.
Норма должна ввести некоторые правила избирательной кампании и для выборов в органы местного самоуправления. Однако на них по-прежнему не будут распространяться правила финансирования и не будет применяться институт зарегистрированного третьего лица.
Частью нормы является адаптация регламента ЕС о прозрачности и таргетировании политической рекламы. Цель состоит в том, чтобы противостоять иностранному вмешательству в выборы и манипуляциям информацией.
Противники введения административных санкций за публикацию явно ложной или грубо оскорбительной информации в ходе кампании аргументировали это тем, что ведомство будет перегружено жалобами. По их мнению, потерпевшие смогут по-прежнему обращаться в суды, которые могут присудить им компенсацию за клевету или ущерб личности.
Закон должен установить, что официальная избирательная кампания будет начинаться не с момента объявления выборов, а за 150 дней до истечения срока полномочий. По мнению правительства, это обеспечит политическим субъектам большую уверенность при финансовом планировании кампании. Это изменение является реакцией на решение бывшего президента Милоша Земана объявить прошлые парламентские выборы и тем самым начать предвыборную кампанию примерно за девять месяцев до их проведения.
Норма должна ввести некоторые правила избирательной кампании и для выборов в органы местного самоуправления. Однако на них по-прежнему не будут распространяться правила финансирования и не будет применяться институт зарегистрированного третьего лица.
Частью нормы является адаптация регламента ЕС о прозрачности и таргетировании политической рекламы. Цель состоит в том, чтобы противостоять иностранному вмешательству в выборы и манипуляциям информацией.
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