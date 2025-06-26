Абрикосовый бум: каким будет урожай фруктов в Чехии в этом году

Особую радость аграриям принесут абрикосы: урожай этих фруктов должен стать самым высоким с 2019 года. По прогнозам, он составит 1 952 тонны, что на 75% превышает пятилетний средний показатель. Правда, даже с таким приростом чешские абрикосы покроют лишь до 20% потребности внутреннего рынка, остальное по-прежнему придется импортировать. Стоит отметить, что за последние пять лет площади под абрикосами в стране сократились почти на треть и теперь занимают менее 600 гектаров.





Что касается главного фрукта чешских садов — яблок, здесь тоже ожидается позитивная динамика. Урожай должен вырасти до 107 000 тонн, что на 7% выше пятилетнего среднего уровня. Несмотря на то, что весной деревья зацвели обильно и аграрии надеялись на рекордный урожай, ситуацию осложнили волны заморозков во время цветения и недавние грозы с градом. В результате, прогноз скорректировали до среднего уровня.





Небольшой, но стабильный рост ожидается и у других плодовых культур:

груши — рост на 17% (8 363 тонны)

черешня — на 39% (1 497 тонн)

вишня — на 8% ( 4264 тонны)

сливы — на 6% (7 338 тонн)

персики — на 27% (389 тонн)









Положительная динамика отмечается и у мелких ягодных культур вроде смородины и крыжовника. А вот по малине и ежевике официальная статистика покажет снижение урожая более чем на 80% — но это связано не с провалом сезона, а с изменением методики учета. Фактические объемы, по оценкам специалистов, останутся на уровне прошлых лет.

Средний урожай после провала прошлого года считается хорошим результатом.











Проблемой остается сокращение площадей фруктовых садов в стране. За последнее десятилетие Чехия безвозвратно потеряла более 7 000 гектаров садов, то есть около 40% всех площадей. Причина банальна: выращивание фруктов стало убыточным. Расходы растут, а закупочные цены практически не меняются.

Объемы чешского урожая практически не влияют на цены фруктов в магазинах. Чехия обеспечивает себя свежими фруктами лишь на 30-40%, остальное поступает из-за рубежа. Поэтому стоимость фруктов на полках больше зависит от общего состояния европейского рынка.