В среднюю школу во втором туре не поступили 3 283 абитуриента

Новости 420on 26 июня 2025 12:00 3143

Во втором туре вступительных экзаменов в средние школы приняли участие 13 774 абитуриента, 3 283 из них не преуспели. По данным Министерства образования, интерес к четырехлетним гимназиям немного снизился, а к профессиям с получением аттестата о среднем профессиональном образовании, наоборот, вырос.