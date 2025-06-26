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В среднюю школу во втором туре не поступили 3 283 абитуриента

Новости 420on
26 июня 2025
12:00
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Во втором туре вступительных экзаменов в средние школы приняли участие 13 774 абитуриента, 3 283 из них не преуспели. По данным Министерства образования, интерес к четырехлетним гимназиям немного снизился, а к профессиям с получением аттестата о среднем профессиональном образовании, наоборот, вырос.
Во второй тур вступительных экзаменов в среднюю школу не прошли 3 283 из 13 774 абитуриентов, подавших заявления на программы без аттестата зрелости и с аттестатом зрелости, включая многолетние гимназии. Из почти 7 000 учеников девятых классов, подавших заявления на второй тур, успешно прошли около 88%. Примерно 65% принятых девятиклассников поступили на специальность, которую указали в качестве первого выбора. Об этом в среду сообщило Министерство образования в пресс-релизе.

Учащиеся, которые не поступили даже во втором туре, могут воспользоваться третьим и последующими турами вступительных экзаменов, которые уже не проводятся централизованно. Свободные места будут публиковаться школами на постоянной основе в системе DiPS.

Согласно данным о заявках на второй тур, предоставленным министерством, интерес абитуриентов к четырехлетним гимназиям немного снизился, примерно на восемь процентов. Благодаря увеличению вместимости, особенно в частных школах, по данным министерства, впервые было предложено больше мест, чем было зарегистрировано абитуриентов. Всего во втором туре в четырехлетних гимназиях было 2 152 мест, на которые подали заявки 1 382 абитуриента, сообщило министерство. Из данных, предоставленных ранее министерством ČTK, следует, что более трех четвертей мест в четырехлетних гимназиях во втором туре приходилось на частные школы.

Например, за год обучения в четырехлетней гимназии PORG в пражском районе Либень заплатят ученики 189 587 крон, за обучение в гимназии Fostra Europea — 99 000 крон в год, в Fostra International — 139 000 крон в год. За обучение в частной гимназии Globe в Брно платят ученики 29 000 крон в год.

По данным министерства, интерес абитуриентов вырос к специальностям, заканчивающимся получением свидетельства о профессиональном образовании, на которые во втором туре подали заявки 7 150 абитуриентов, что, по данным ведомства, на четверть больше, чем в прошлом году. Тем не менее, по данным министерства, в профессиональных училищах остается почти 5 500 незаполненных мест. Во второй тур заявки в лицеи подал 1 461 абитуриент, что на 11% больше, чем в прошлом году. По данным министерства, во втором туре в лицеях было более 1 300 мест.

В этом году во второй тур для восьмилетних гимназий подал заявку 591 ученик, при этом их вместимость составляла 256 мест. Шестилетние гимназии зарегистрировали 451 абитуриента на 94 свободных места.

По данным министерства, в Праге сохраняется высокая конкуренция, особенно в многолетних гимназиях. В шестилетних гимназиях во втором туре приемных экзаменов на одно свободное место приходилось до 35 абитуриентов, в восьмилетних гимназиях — 16 абитуриентов.

Абитуриенты, не прошедшие второй тур, могут подать заявления на третий и последующие туры. Они уже не регулируются централизованно, и школы сами определяют сроки и условия приема. Заявления можно подавать в печатном виде, электронные заявления и система приоритетов в последующих турах не используются. Свободные места будут публиковаться школами в системе DiPS.

В первом туре, который состоялся в апреле, не прошли 14 689 абитуриентов на четырехлетние и более короткие программы, всего подали заявления около 132 700 человек. В среднюю школу поступили около 89%, как и в прошлом году, согласно данным, которые Cermat и министерство опубликовали в мае.
школы Чехия
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