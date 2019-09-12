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С 2020 года у каждой собаки в Чехии должен быть чип

С 2020 года у каждой собаки в Чехии должен быть чип

Марина Комарова 82 0
С 1 января следующего года вступают в силу поправки к закону о ветеринарии, согласно которым все собаки в Чешской Республике должны иметь микрочип. Вакцинация против бешенства без чипа будет считаться недействительной.
С 2020 года у каждой собаки в Чехии должен быть чип

В 2020 году можно будет привить собаку от бешенства, даже если у нее нет микрочипа. Но, если во время проверки представителями ветеринарной инспекции выяснится, что у животного нет чипа, такая вакцинация будет считаться недействительной.

Сейчас в Чехии насчитывается около 2 млн собак, причем половина их них не чипирована. С 2021 года ветеринарная инспекция будет штрафовать владельцев «нелегальных» животных. Размер штрафа составит до 20 тысяч крон.

Чип размером с рисовое зерно вводится с помощью специальной иглы под кожу собаки. Многие ошибочно полагают, что он поможет отследить местоположение собаки, если она убежит, но это миф: микрочип служит только носителем информации. Тем не менее он поможет идентифицировать питомца и узнать, кому он принадлежит, если чип зарегистрирован в специальной базе. Таким образом, у чипированного и зарегистрированного животного больше шансов вернуться к владельцу. Также легче выяснить, кто несет ответственность за ущерб, который собака может нанести.

До сих пор чипирование не было обязательным, за исключением животных, выезжающих за границу. Государственная ветеринарная администрация уточняет на своем сайте, что цена миниатюрного устройства составляет от 120 до 450 крон в зависимости от типа. Также владелец животного должен прибавить к этой сумме услуги ветеринаров, которые будут чипировать собаку.

Источник: finance.cz

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Темы
животные штраф Чехия
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