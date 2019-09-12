На выходных в Чехии будет летняя погода

Несмотря на небольшое субботнее похолодание, в Чехии в предстоящие выходные ожидается теплая и солнечная погода. По прогнозам синоптиков, тепло продержится до четверга, 19 сентября.

В четверг будет в основном ясно, самые высокие дневные температуры составят +20...+24°C.

«Пятница станет самым жарким днем на этой неделе. 13 сентября будет преимущественно ясно, возможен утренний туман. Утром температура воздуха упадет до +8...+12 градусов, зато днем будет 22-26 градусов тепла», — рассказала Дагмар Гонсова из компании «Метеопресс». Она напомнила, что в 2016 году температура воздуха 13 сентября превышала 30 градусов.

Вечером с северо-запада придет холодный фронт, который проявится в субботу. В этот день будет облачно, а днем воздух прогреется максимум до +16...+20°C.

Утром в воскресенье возможны небольшие заморозки, так как из-за низкой облачности температура упадет до +3...+7 градусов. Днем потеплеет до +19...+23°C.

В понедельник столбик термометра снова должен подняться до 22-26 градусов. Средняя температура воздуха на следующей неделе составит 20 градусов тепла.

Источник: novinky.cz