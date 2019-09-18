Полицейские в Трутнове ловят кенгуру

Полицейские в чешском городе Трутнов пятый день не могут поймать трехмесячного кенгуру, который сбежал в субботу при перемещении из транспортного средства в загон.

«Наш кенгуру долгое время находится в загоне с козами и лошадьми. Ему было грустно, он не общался с другими животными, поэтому мы хотели завести ему друга и привезли еще одного кенгуру из города Градец-Кралове», — рассказал заводчик Павел Кобосил. В процессе знакомства оба животных сбежали.

На следующий день одного из кенгуру удалось поймать, однако второй беглец пока на свободе.

«Это ужасно быстрое существо ростом 80 сантиметров и весом около семи килограммов. Нам периодически звонят и сообщают, что видели кенгуру. Но когда мы приезжаем на место, его уже нет», — рассказал начальник трутновской городской полиции Радек Свобода.

Этот подвид кенгуру весом до 27 килограммов и ростом около метра обитает в эвкалиптовых лесах Тасмании и Южного острова Новой Зеландии.