400 000 новых жителей Праги. Эксперты предупреждают, что им негде будет жить

Новости 420on 24 июня 2025 08:00 2000

Чешское строительство и территориальное планирование подвергаются критике за медленное развитие и сложные процессы. По мнению экспертов, не хватает политической смелости для системных изменений, которые позволили бы строить квартиры быстрее, особенно в крупных городах, таких как Прага.