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Каждый второй чех пользуется услугами интернет-магазинов несколько раз в месяц

Каждый второй чех пользуется услугами интернет-магазинов несколько раз в месяц

Марина Комарова 242 0
Более 40% чехов совершают покупки в интернет-магазине хотя бы раз в месяц, а каждый второй покупает одежду или продукты онлайн несколько раз за указанный период. Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства Ipsos.
Каждый второй чех пользуется услугами интернет-магазинов несколько раз в месяц

Только 5% опрошенных заявили, что вообще не делают покупки в интернет-магазинах. И наоборот, около 10% чехов сообщили, что приобретают услуги и товары онлайн регулярно, пять раз в месяц и более. Чаще всего они покупают электронику (54% опрошенных), одежду (51%) и товары для дома (40%). Треть жителей Чехии приобретает онлайн туристические поездки или экскурсии. Трое из десяти предпочитают покупать таким образом книги, спортивное снаряжение или инструменты. Каждый четвертый респондент имеет опыт онлайн-покупки детских товаров. Примерно 20% чехов пользуются услугами продуктовых интернет-магазинов. 

Более 47% клиентов электронных магазинов выбирают доставку товаров курьером по указанному адресу (домой или на работу). Сами забирают посылки в определенных местах только 28%.

Источник: novinky.cz

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Темы
интернет магазины Чехия мобильный телефон
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