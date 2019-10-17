До конца недели в Чехии будет тепло, но дождливо

В конце недели максимальные дневные температуры останутся на уровне 20 градусов Цельсия, однако возможны дожди и сильный ветер. Об этом сообщила Дагмар Гонсова из компании Meteopress.

В четверг погода будет ясной, днем температура воздуха составит от 15 до 19 градусов выше нуля.

«В пятницу в Чехии будет преимущественно облачно с утренними температурами от +7 до +11 градусов. В течение дня потеплеет до +15...+19 градусов Цельсия», — сообщила Гонсова.

Пасмурная погода и дожди в Чехии ожидаются в субботу. Утренние минимумы составят +6...+10 градусов Цельсия, днем столбик термометра покажет 13-17 градусов тепла при сильном ветре. В воскресенье в Чехии снова будет облачно, днем температура воздуха не превысит 18-20 градусов выше нуля. Такая же погода ожидает жителей республики в начале следующей недели.

Источник: novinky.cz